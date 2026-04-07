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立法院3月投票中選會委員7人名單，卻只通過主委游盈隆和藍白提名的3名委員，餘下3人還須行政院補提名。對此，國民黨立委謝龍介今（7）日在質詢行政院長卓榮泰時直言：「我最近對你有點意見，為什麼不發聘書？這樣很難看」，卓榮泰則回嗆：「委員你應該知道原因吧？」，更怒批藍營「沒信用，這是欺騙！」，2人用台語唇槍舌戰。謝龍介今在立法院會質詢卓榮泰時提到：「最近我對你有點意見，為什麼立法院通過中選會人事，你為什麼不發聘書？這樣會害到賴總統耶！滿意度沒上去，也沒下跌，應聘可以有意見，但也要補提名，這樣賭氣不好啦！」卓榮泰隨即回嗆，委員你應該知道原因吧？這是韓院長和他的溝通。謝龍介一聽，不甘示弱說：「韓院長要主持要中道，他怎麼答應你？你這樣的做法讓我覺得，很不需要，你是行政院長，中華民國最高行政首長，這樣很難看！看你雞仔腸、鳥仔肚。」卓榮泰則冷靜再反擊：「立法院若不講信用，到國外怎麼說尊重？是啊，很難看！我也有說我要補提名，我馬上提來，你同意嗎？我們說好7人，你們只通過4人，你們還有話說？可以不講信用到這種程度？非常不宜啊！這是欺騙！你知道嗎？」