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▲台南市現任議員，各選區網路聲量。（圖／QuickseeK提供）

▲台南市現任議員，各選區議員聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲台南市現任議員，各政黨聲量概況。（圖／QuickseeK提供）

2026台南市長選舉，藍綠選將均已就定位，議員選戰也已開打，除藍綠兩之外，民眾黨也擬提名6人參加地方民代選戰，期待與藍營整合；為了爭取出頭，藍綠及小黨、無黨議員參選人都必須盡力在空陸戰奪下主導權，綠營需在新系與非新的拉扯中脫鉤自保、藍營要積極轉化市長參選人謝龍介的高流量來彌補組織劣勢、白營則需靠空戰打破藍綠壟斷。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察台南11個選區現任市議員的網路聲量表現，第1選區聲量均標3,852則、第2選區1,105則、第3選區878則、第4選區623則、第5選區3,237則、第6選區1,494則、第7選區2,621則、第8選區3,713則、第9選區2,342則、第10選區3,114則、第11選區1,536則。第8選區（北中西區）有空戰的高門檻，均標在11選區當中名列前茅，前標更高達 10,571則傲視全市。總體而言，各選區間存在數位鴻溝現象，例如第1選區（新營、鹽水、柳營、後壁、白河、東山區）均標3,852，但第4選區（玉井、楠西等）均標卻僅有623 則，差距不小。進一步觀察台南市現任議員的聲量排行，排名前百分之20的議員依序是邱莉莉、陳怡珍、李宗霖、郭信良、朱正軒、王宣貿、陳秋萍、林志展、陳碧玉、黃肇輝、沈家鳳。觀察議員們的網路熱門議題，卻發現幾點隱憂，以聲量最高的邱莉莉為例子，她的聲量雖高達1.3萬，但熱門話題是來自她捲入的司法案件，這種「被動式」的議題能否有助於將聲量轉化為選票，有高度不確定性。此外，部分議員聲量依賴黨內明星加持，例如王宣貿高度依賴林俊憲拉抬，他的熱門話題竟是林俊憲陪同議員初選登記的貼文，然而林俊憲本人未能在市長初選勝出，王宣貿在接下來的選戰過程中，還能否透過大咖拉抬聲量，恐成隱憂。不過，也有部分議員靠著經營議題突圍，例如朱正軒針對取締牌照角度的交通議題，獲得廣大網友回響，而李宗霖捍衛行政院不副署正當性，這些主動開發，或者跟進中央的議題，才是各政黨應該追求、具備選票黏著度的「健康流量」。若從黨派來看議員們的聲量表現，台南市議會除了國民黨、民進黨外，還有無盟（無黨團結聯盟）、台聯（台灣團結聯盟）三黨，以及無黨籍議員。其中民進黨議員的平均聲量表現最佳，均標達3,114則，在南市綠營的派系競爭下，低於此線者隨時有被淘汰的危險。國民黨的天花板效應明顯，前標僅2,813則，若藍議員無法有效整合謝龍介的數位紅利，將持續深陷空戰弱勢。第三勢力小黨與無黨籍議員的網路表現極端兩極化，無黨籍議員的均標1,035則，多數無黨籍議員並未將重心放在網路經營，然而其中的李宗霖，卻以8,867則高聲量殺出重圍，證明空戰是小黨、無黨籍議員對接年輕族群、打破傳統樁腳壟斷的唯一活路。總結 2026 台南議員選戰，綠營須注意，空戰不是「有聲量就好」，重點在於發動議題的主動權，候選人若不拋開對明星加持的幻想、認真經營市政議題來凸顯問政專業性，其帳面數字再漂亮也只是虛胖；藍營則要想辦法導入市長參選人謝龍介的高聲量，藉由團隊作戰來強化空優。小黨議員也不能全面棄守空戰，透過強化議題設定，並非沒有機會突破藍綠●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com