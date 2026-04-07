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▲賓士駕駛不滿停車場保全拍攝，雙方因而爆發口角衝突。（圖／翻攝自@TWrobotboy007）

台北市信義區松隆路一處停車場前，前（5日）一名駕駛賓士的男子違停於停車場附近的紅線，後方車輛誤以為男子欲進入停車場排隊，故在其後方等待。經停車場保全多次吹哨後，男子仍不願意往前，甚至還加速將車輛駕駛於保全旁理論。影片曝光後，引發大批網友討論。從影片中可見，這輛黑色賓士停放在車道上，擋住後方欲進入停車場的其他車輛，而負責引導車輛進出的停車場保全多次吹哨示意賓士往前，男子仍置之不理，而後男子竟直直朝保全的方向猛衝，差一點就發生意外。經保全告知「擋到後方車子」後，男子還囂張嗆：「他可以從後面繞啊！」並不滿喊：「拍什麼？你拍什麼東西？」雙方一度爆發口角衝突，男子才駕車離開現場。影片曝光後，瞬間吸引超過4萬人觀看，紛紛留言表示，「典型的垃圾人，好像他最大，理直氣壯違停要人家都要繞過去」、「拜託一定要提告，至少讓他扣牌半年！然後再繼續緊盯他，一定會掛假牌上路！」、「連續兩次蓄意衝撞！告他殺人未遂」、「現在開車的人真的越來越可怕，都是仗著自己車大有鈑金所以很囂張」。對此，轄區信義分局表示，這起案件發生於5日19時許在台北市信義區松隆路一帶。經了解，該輛小客車疑似違停於紅線，阻擋其他車輛進入停車場，且不滿停車場工作人員拍攝，故上前理論進而爆發口角，未衍生其他危害。該名駕駛於事發後駕車離去，目前尚未接獲相關報案。