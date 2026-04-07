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高雄正義市場爆發疑春捲食物中毒案，高雄市長陳其邁今（7）日表示，截至4月6日16時止，已累計140人就醫，其中31人住院，已有12名患者初步驗出沙門氏菌陽性。陳其邁指出，沙門氏菌存在於蛋製品，將加強散裝蛋的溯源管理與通路商稽查，確保市民健康，除立刻要求停止營業外，也累計重罰144萬。同時，陳其邁也強調，該案目前由雄檢與高雄市衛生局在偵辦，有一些是屬於違反相關法令的偵辦事項，高市府也會配合雄檢。不過特定的通路來源，高市府都已經掌握。陳其邁今天在市政會議前針對正義市場春捲中毒事件做說明，他指出，目前總共有 140位市民的健康受到影響。市府的通報系統，在4月4日夜間就有個案求診；相關通報系統在4月4至5日凌晨陸陸續續就有患者就診，高市府立刻在4月5日的早上就到正義市場，發現攤商的食品可能涉及到相關中毒案件後，也立刻要求停止營業並累計重罰144萬。最重要的是，高市府從患者的檢體發現是沙門氏菌的中毒。沙門氏菌中毒有幾個特色，通常在4小時到 48 小時之間發病，會有發燒、嘔吐等消化道症狀。一般來說，它是屬於在食品中毒裡面常見的菌種，沙門氏菌一般都存在於蛋製品，所以我們現在也在清查中毒的沙門氏菌的來源。並在4月6日跟與雄檢一起發動相關搜索偵查，希望能夠把相關的菌種來源溯源，能夠查到是哪一些感染源，它是由哪家工廠或農產品的所在地，了解整個中毒真相。140位市民有31位還在住院，其他症狀減輕後有一些在門診，有一些則已經出院。對於包括食品相關安全稽查，高市府也會強化在蛋製品的來源。如果不是洗選蛋，散裝蛋它也常常散落在不同店家，我們也就蛋品管理，散裝蛋或者非洗選蛋的部分，能夠再加強相關的溯源管理跟整個通路商的稽查，來確保市民的健康。衛生局也說，沙門氏菌的潛伏期通常為 6 至 72 小時，在業者停業48小時後，截至4月7日11時止，統計因症就醫人數新增17人（共計157人），監控各醫療院所收治患者病況穩定、經治療後恢復中。另高雄長庚醫院針對檢出沙門氏桿菌進一步分析血清型，確認致病菌為salmonella group D.