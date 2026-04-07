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▲27歲郭姓男子駕駛聯結車突失控，猛撞一名行人及兩名工地保全。（圖／警方提供）

新北市泰山區新北大道六段、台麗街口昨（6日）清晨發生一起死亡車禍，一名27歲郭姓男子當時駕駛聯結車沿新北大道六段往台北方向行駛，怎料，行駛過程中失控撞分隔島後，再猛撞一旁的行人及2名工地保全，造成1死2傷的悲劇。而被撞的行人死狀淒慘、身上未攜帶證件，身分難以辨認，警方僅於其包包內搜出一件衣服、一雙白手套，另警方公開死者生前步行影像，盼以利協尋家屬釐清身分。回顧這起恐怖事件，昨（6日）清晨6時26分許於新北市泰山區新北大道六段、台麗街口，一名27歲的郭姓男子駕駛聯結車沿著新北大道六段內側車道往台北方向行駛，因行駛失控撞分隔道後，車輛偏向人行道撞飛路口行人以及工地保全44歲蘇姓男子、48歲游姓女子。警消獲報到場後，發現被撞的行人身首分離、當場失去生命跡象；另2名受傷保全則送往輔大醫院治療。不過，遭撞身亡的行人因傷勢嚴重，起初一度無法辨認性別。經確認為男性死者後，另於其背包內搜出遺物一件衣服、一雙工地用白手套，未有任何可識別之證件，僅有一支手機「0936」開頭，有待向業者調閱申請人資料，警方不排除為北漂族或是外籍移工。此外，警方另公布一段死者生前的影像，可見其背著背包、撐傘步行過馬路的畫面，盼能以此協尋男子家屬，確切釐清死者身分。