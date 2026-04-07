我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紅隊取隊名時大家超有創意，一度歪樓要取名為紅糟肉。（圖／踢帕娛樂 提供）

▲藍隊取名走帥氣風，最終確定隊名為「藍色閃電」。（圖／踢帕娛樂 提供）

▲黑隊最鬧事，從烏鴉到鴨頭討論到最後變成「山洞鴉頭」。（圖／踢帕娛樂 提供）

▲白隊很有台灣人諧音梗精神，取名為「白芒一場」。（圖／踢帕娛樂 提供）

踢帕娛樂年度盛會《Idol Sports Festival 偶像運動會》將於4月26日於輔仁大學中美堂盛大登場！集結旗下全體藝人，展開一場跨團體的大型對抗賽。不只是體能較勁，更融合偶像魅力與粉絲互動，打造兼具熱血與娛樂性的年度盛典。雖然尚未正式開賽，四隊隊名已率先成為全場焦點。從帥氣風格到台灣人必備諧音梗，命名過程笑料百出，其中黑隊「山洞鴉頭」取名過程更是笑料滿滿，差點變成美食名稱。紅隊由隊長浦洋領軍，最終定名為「紅力點速」。成員們一開始七嘴八舌提議「紅顏知己」、「粉紅泡泡」等關鍵字，甚至一度歪樓到「紅糟肉」，討論現場秒變美食大會。就在陷入命名卡關之際，浦洋靈機一動提出「紅利點數」，瞬間引爆笑聲，最後再結合「力」與「速」，意外誕生出這個節奏感十足又洗腦的隊名。相較之下，藍隊走的是極簡帥氣路線。隊員小潘一句「藍色閃電很有效率」，讓全場秒懂、當場拍板，雖然中間曾出現其他選項，但最終仍一致認定這個名稱最有氣勢、也最符合速度型隊伍形象。最具話題性的黑隊，則由F.F.O日本成員加藤琉士拋出「烏鴉象徵幸運」作為發想起點，原本氣氛一度走向神秘風格，沒想到討論途中突然有人冒出「山東鴨頭」，現場瞬間笑翻。眾人乾脆順勢改編，將「山東」變成更具畫面感的「山洞」，「鴨頭」轉為「鴉頭」，最終誕生「山洞鴉頭」，從美食諧音一路歪成最有記憶點的隊名。白隊則主打幽默效果，由隊長學文帶隊命名為「白芒一場」，笑點十足。維昭更直言：「我們就是效果擔當，隊名有梗才重要！」學文也不忘開嗆其他隊伍：「他們都太認真了，因為沒有我們有創意，如果隊名太中二，我真的請你們出去。」再度掀起全場笑聲。《Idol Sports Festival 偶像運動會》將於4月26日在輔仁大學中美堂登場，門票已於ibon售票系統開賣。從隊名就能看出火藥味與綜藝感兼具，正式賽事勢必話題不斷，粉絲也引頸期待偶像們在賽場上的精彩表現。