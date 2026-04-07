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▲張凌赫近日因為在《逐玉》妝太濃、臉被畫太白，而遭酸是粉底液將軍，但這齣戲讓他事業再創新高峰。（圖／微博@張凌赫z）

▲張凌赫因《逐玉》人氣飆漲，原來不是該劇男主角的第一人選。（圖／摘自微博@張凌赫）

▲王星越選擇錯誤，失去在大熱夯劇扮演男主角的機會。（圖／摘自 王星越微博）

中國古裝偶像劇《逐玉》引爆台灣觀眾熱烈話題，雖然也有人評論該劇情節不突出、只能欣賞張凌赫與田曦薇等主角們的顏值，但張凌赫因此劇成為目前最紅的話題小生，趕高鐵還遭私生飯與代拍圍堵事件，逼得工作室發聲明稱不希望以這樣的形式見面。而劇迷們笑虧《逐玉》原先男主角人選之一王星越，推掉劇中被稱為「粉底液將軍」的角色，接演了熱度、收視雙遇冷的《唐宮奇案》，讓張凌赫撿到便宜，但也有人反駁，稱他來演不見得能大紅。《逐玉》的殺豬女碰上落難侯爺配對大受觀眾喜愛，張凌赫飾演的武安侯還因為妝容太精緻，被笑稱是「粉底液將軍」，還造成中國國家廣播電視總局下令戲劇製作杜絕顏值崇拜等重點。劇迷情報透露早先《逐玉》男主角是找上王星越，而他另外接到《唐宮奇案》的劇本，一堆題材選擇下，考量到之前和《逐玉》田曦薇合作的校園劇《初次愛你》迴響平平，再加上對探案題材的偏愛，最終選擇把《逐玉》拱手讓人、接下《唐宮奇案》，卻沒想到是個錯誤。網路討論區有這樣的結論，認為王星越和《逐玉》擦身而過，給人的啟示是：選擇有的時候比努力更重要，打造爆款是一門玄學，除了劇本和演員的演技要能夠強，還得看演員的運氣跟眼光，得失之間只有當事人最清楚。不過劇迷們可有不同的意見，認為就剛好是張凌赫配田曦薇，才能讓《逐玉》被大眾喜愛，換了誰都未必能夠有一樣的效果，搞不好王星越的考量也沒錯，他和田曦薇之間的CP感已經試過一次，就是不太亮眼，何必再次錯誤嘗試？除了男主角張凌赫接王星越推掉的角色攀上事業新高峰，《逐玉》女主角也傳本來找的是白鹿，她則疑似避免和鬧出分手緋聞的張凌赫再對戲會尷尬，乾脆推掉，同樣也把大成功的機會讓給了別人。但有觀眾是這麼看的，兜兜轉轉最後《逐玉》的原定人選都沒接，就剛好落在張凌赫與田曦薇的手上，證明一切皆有注定，該是你的就不會掉到別人手上。網友們認為，CP感在偶像劇中相當重要，完美組合其中一個換了誰都會變味，都未必能夠造成同樣的轟動，張凌赫與田曦薇就是該因《逐玉》大紅，白鹿與王星越或許有他們更適合的角色。有趣的是，也有觀眾注意到張凌赫與王星越都在鼻頭上有痣，面相學家分析那是富貴的象徵，難怪同一個出身尊貴的角色先後找上他們，兩個人就是類似款的英俊小生。