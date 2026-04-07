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受美伊戰爭連帶影響能源供應，燃料也上漲，菲律賓今（7）日公布3月消費者物價指數（CPI），較去年同期上漲4.1%，通膨率也飆升近兩年來最高水準。菲律賓統計署今公布統計數據，3月份CPI較去年同期上漲4.1%，遠高於2月份的2.4%，也高於路透社與彭博新聞調查的3.7%、3.8%。統計署長馬巴（Dennis Mapa）表示，3月通膨上升主要受交通運輸通膨率上升9.9%的影響，而2026年2月該指數年減0.3%，主因是汽、柴油價格通膨率均創下2022年9月以來的最大漲幅，汽油上漲27.3%、柴油59.5%，。剔除部分食品和能源項目的核心通膨率更升至3.2%，也創下近兩年來新高。菲律賓央行表示，今年整體通膨率很可能突破其2%至4%目標區間的上限。不過，菲國央行在前次非常規會議中，維持利率政策不變。菲律賓政府一直透過動漲交通費等政策措施緩解美伊戰爭帶來的影響。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上月也已宣布進入國家能源緊急狀態，政府的工作週縮短至4天，下令各部門削減高達20%的能源成本。經濟發展部長巴利薩坎（Arsenio Balisacan）表示，為了穩定國內燃料供應並降低運輸成本，政府已啟動緊急燃料採購計劃，已確保 1.656億公升柴油在4月之前交付。主要高速公路也正在推行公共交通車輛和貨車的通行費折扣政策。為保護消費者和確保充足的食品供應，已發布反囤積準則，以防止人為造成燃料短缺，並維持有序分配。