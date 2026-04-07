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民進黨傳出考慮推派知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區立委沈伯洋參選台北市長，他本人日前也受訪表示若被徵詢，會全力配合。不過，沈伯洋挑戰台北市長蔣萬安一事引起網友反應兩極，有人認為「浪費」、「有更好人選」，有人認為「輸也會輸得漂亮」。對此，沈伯洋今（7）日再被問及此事，他提到，大家對他有各種不同意見，他都虛心接受，而黨內人才濟濟，相信每個人都是最強的人選，現在他最重要的任務是軍購案。沈伯洋今受訪表示，就他所知，選對會是今天或明天開會，要等選對會開完才會有更多相關資訊，他相信民進黨一定會在首都派出最強的人選，這是執政黨對首都的態度，而他身為黨團幹部，現在最重要的是必須聚焦在已經被延期的軍購。至於台北市長最強人選會是誰？以及外傳綠委范雲也可能會是人選？沈伯洋表示，本黨每個人都是最強的人選，黨內人才濟濟，大家都是最強人選。只是說，現在到底誰適合來選台北市長的位置？針對他因為長期主張抗中保台而飽受質疑，沈伯洋表示，在他2年的立委生涯中，為了對抗中國以及揭發在立法院目前來講所發生的各種惡行，招致非常多的批評，但無論是做為民意代表還是一般人，民主社會就是要接納各種的批評。在黨內大家對他有各種不同的意見，當然都是虛心接受。