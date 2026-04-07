我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（7）日出訪中國，預期將會面中國國家主席習近平，引外界高度關注。對此，前藍委、美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁表示，鄭習會由中國主導，用某些議題交換降低軍事壓力，本質上就是一種約束；而從另一個角度來看，國民黨內親美、親中路線之爭可能更快檯面化，畢竟歷史上國民黨有親美傳統，是民進黨可爭取、協調的一股務實力量。許毓仁今發文指出，鄭習會的關鍵，不在於形式上的交流，而在於其背後的戰略含義：它很可能將影響國民黨未來的政治路線，甚至牽動整體台灣的戰略方向。首先，許毓仁提到，這不是一場對等互動，而更像是一場「設定條件的會面」。主導權並不在台灣，而在北京。習近平可能透過政治施恩的方式，對國民黨釋出訊號：只要在某些議題上配合，例如持續反對國防特別預算、對美關係保持距離，中方可以降低軍事壓力，並提供經濟誘因。這種「交換式穩定」，本質上是一種約束。許毓仁說，北京的結構性優勢即使會面釋出「和平」訊號，中國不太可能因此減少軍事壓力或灰色地帶行動。反而更可能形成「一手對話、一手施壓」的雙軌策略，讓台灣在心理與政策上陷入更大不確定性。更關鍵的是，這場訪問發生在台灣內部政治尚未定調之際。盧秀燕在訪美後對國防預算表達「有條件支持」，但隨即轉為觀望，甚至將決策時點延後至鄭麗文訪中之後。這一來一往，無形中讓「鄭習會」取得了影響台灣政策的空間，也讓外部力量得以介入台灣內部政治的形成過程。許毓仁認為，但從另一個角度看，這也凸顯一個現實：國民黨重新成為中美雙方爭取的關鍵對象。這未必全然是壞事。國民黨內親美、親中路線之爭可能更快檯面化。問題在於如何運用這個結構。對民進黨而言，關鍵不是將國民黨整體推向中國，而是在穩固自身立場的同時，與美方協調，爭取國民黨內部的親美與務實力量。畢竟，國民黨歷史上本就存在親美傳統，其路線並非鐵板一塊。【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）