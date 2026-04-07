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清明連假期間，不只高雄有春捲食物中毒案，新北市的清六食堂也傳出疑似食物中毒，個案數近30人。耕莘醫院表示，收治24名患者多為輕症目前已返家休養，但有2人仍在住院觀察中。衛生局昨（6）日陸續接獲醫院疑似食品中毒通報，截至今(7)日11時共有24人食用清六食堂公所店購買的便當後，陸續出現腸胃道不適症狀，就醫後皆已返家休養。因出現疑似食品中毒症狀之人數已達暫停作業標準，故衛生局命清六食堂公所店暫停作業。另新增通報4人食用中興店便當後，亦出現身體不適症狀，衛生局今日將派員稽查以釐清案情。天主教新店耕莘醫院暨安康院區指出，截至今日11時止，本次疑似食品中毒事件共收治24名患者；依用餐地點區分，「清六食堂公所店」相關個案計22人（其中2名於安康院區就醫）、「清六食堂中興店」相關個案計4人。耕莘醫院指出，目前整體患者多為輕症，經評估後多已返家休養；其中「清六食堂公所店」有2名患者因症狀較明顯，已安排住院接受進一步治療與觀察，其餘患者生命徵象皆穩定。新北衛生局表示，公所店現場見有廢棄物未妥善處理及未有食品從業人員體檢等缺失，已命業者限期改正‘若屆期仍未改善完成，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，後續業者須完成改善並提出改善報告，經複查合格後，才得恢復作業。另現場抽驗便當1件、環境檢體4件及人體檢體5件，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第 49 條規定移送檢調偵辦。另針對清六食堂中興店，衛生局將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製備流程及保存等進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。