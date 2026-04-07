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▲HomePod mini自2020年10月發表至今推出至今已超過2000天仍未推出下一代機種，成為蘋果旗下少見長時間未改版的硬體產品。（圖／NOWnews資料照片）

傳因AI Siri卡關

智慧家庭新品連動受影響

▲綜合近期消息，新款HomePod、HomePod mini與Apple TV等智慧家庭相關新品，都可能要等到新版Siri功能更明朗後才會正式亮相（圖／官方提供）

蘋果HomePod mini自2020年10月發表至今推出至今已超過2000天仍未推出下一代機種，成為蘋果旗下少見長時間未改版的硬體產品。外媒指出，第二代產品原本有望登場，但因AI Siri開發進度延後，連帶影響HomePod mini等智慧家庭新品時程。蘋果在2020年10月隨iPhone 12系列一同發表HomePod mini，主打比初代HomePod更小巧、價格更親民，售價99美元，台灣蘋果官網售價為3000元，鎖定一般家庭與入門智慧音箱市場，擁有Siri語音助理、智慧家庭控制與360度音效，是不少果粉跨入蘋果智慧家庭生態系的入門產品。不過，HomePod mini上市多年以來，蘋果只調整過顏色，新增藍色、黃色、橙色等版本，硬體規格始終沒有明顯更新。《MacRumors》報導指出，HomePod mini已經推出超過2000天，對一款遲遲沒有二代機的蘋果產品來說相當罕見。根據外媒消息，市場原本普遍預期，蘋果接下來會替HomePod mini換上更新的晶片，藉此提升反應速度、音訊運算能力，並為未來更進一步的Siri功能預留空間。不過，相關計畫如今傳出被迫延後，原因就在於蘋果新一代AI Siri進度落後。事實上，蘋果早在2025年3月就已對外證實，部分原本預計推出的Siri AI升級功能將延後到2026年，顯示新版Siri開發確實面臨時程壓力。路透社最新報導也指出，蘋果目前仍在測試可一次處理多項指令的新Siri功能，預計整合進iOS 27、iPadOS 27與macOS 27，並於2026年稍晚推出。除了HomePod mini之外，外界也關注，Siri進度卡關恐怕不只影響單一產品。綜合近期消息，新款HomePod、HomePod mini與Apple TV等智慧家庭相關新品，都可能要等到新版Siri功能更明朗後才會正式亮相。這也代表，蘋果智慧家庭布局接下來的關鍵觀察點，將落在2026年6月WWDC開發者大會。