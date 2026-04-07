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▲柏原崇在微博上感謝大家的祝福，還貼心地翻譯成中文。（圖／微博 ＠柏原崇）

日本銀色CP內田有紀與柏原崇情牽長達16年，於本月3日透過共同聲明宣布已正式登記結婚，並同步公開一張雙手緊握的合照低調放閃，引發外界熱烈祝福。兩人消息曝光後話題不斷，柏原崇更於6日晚間親自發文，首度吐露新婚心情，以中文甜喊「無比幸福」，還回應許多粉絲留言，大方分享和老婆內田有紀已經吃過晚飯的日常。柏原崇在微博發文，先以日文寫下「感謝各位溫暖的留言」，向一路支持的粉絲致意，其他感謝的話還貼心翻譯成中文，他表示：「大家好，衷心感謝透過官網向我們發送每一條留言，能夠跨越大海，收到來自遠方眾多祝福，對我們來說是無比幸福的事。」字句間流露出對粉絲支持的珍惜，接著也在文中提到，未來將與內田有紀一同以更認真的態度面對每一次工作與活動。他寫道：「今後將由我們兩人用真心投入每一次活動，努力為大家帶去更多笑容。」同時也不忘向外界送上祝福，希望大家都能在日常生活中找到屬於自己的幸福。除了發文分享喜悅，柏原崇也親自翻看粉絲留言並頻頻回覆互動，展現親民的一面。不少粉絲以中文、日文送上「百年好合」、「永結同心」等祝福，他不僅回應「這些都是很美好的話語」，也表示會珍惜大家的心意，甚至提到粉絲的留言「為自己的活動帶來力量」。面對粉絲關心他的日常，他也輕鬆分享近況，像是被問到是否和內田有紀一起吃過晚飯時，親自回覆「已經吃過了」，語氣自然又帶點甜蜜；也有粉絲叮嚀他要好好休息，他則回應「今晚可以好好睡了」，互動中充滿生活感與溫度。此外，他也暖心表示，會把來自各地的祝福化為動力，與另一半一起努力前行，細膩回應讓不少粉絲直呼「被寵到了」，留言區氣氛相當溫馨。內田有紀1995年因演出日本《流星花園》電影版的杉菜一角打開知名度，憑藉清新形象與穩定演技累積高人氣。她曾於2002年與男星吉岡秀隆結婚，但這段婚姻在2005年畫下句點，之後專注於演藝事業，持續活躍於戲劇圈。柏原崇則以《惡作劇之吻》中直樹一角廣為人知，並因主演電影《情書》獲封「國民初戀」，成為一代經典男神。他曾於2004年與女星畑野浩子結婚，但婚姻僅維持約兩年便告終。如今與內田有紀攜手步入人生新階段，歷經情感起伏的藝人終於修成正果，也讓外界更加祝福兩人相知相守16年的愛情故事。