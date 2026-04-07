美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗也透過無人機與地對地飛彈發動反擊。對此，外交部表示，中東區域衝突仍未降溫，外交部及我國駐中東地區館處持續協助有意離境的國人返國。駐科威特代表處於4日派員全程陪同在科威特大學語言中心就讀的5名我國籍交換學生，經陸路前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，再由駐沙烏地阿拉伯代表處續提供必要生活照料，並協助於6日順利搭乘阿聯酋航空班機自利雅德出發，經杜拜轉機，該5名學生預計於今（7）日下午返抵國門。
外交部指出，目前中東情勢依舊嚴峻，持續影響各國空域開放及商業航班運作情形。外交部再次呼籲國人近期暫勿赴相關高風險國家商旅或轉機，如仍有前往需求，務請提高警覺，並請在出發前登錄「旅外國人動態網頁」，以便我國駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。
外交部表示，國人倘在中東地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605；我國駐巴林臺北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。
外交部說明，國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。
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外交部表示，國人倘在中東地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605；我國駐巴林臺北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。
外交部說明，國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。
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