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公所店勒令停業 中興店同步稽查

▲新北清六食堂疑似爆發食物中毒，衛生局已接獲通報，共28人因食用便當後出現腸胃不適，其中清六食堂公所店24人，另中興店也有4人，因此前往公所店稽查。（圖／新北衛生局提供）

衛生局提醒五大原則 避免食物中毒

新店耕莘醫院收治24人 多為輕症已返家

近日高雄爆出春捲食安問題，沒想到新北新店也有疑似案例，清六食堂疑似爆發食物中毒，衛生局通報至今（7）日上午11時，已接獲28人因食用便當後出現腸胃不適，其中清六食堂公所店24人，另中興店也有4人。衛生局表示，並前往稽查，發現廢棄物未妥善處理、員工未體檢等缺失，已命業者限期改善，已勒令公所店停業，後續若確認食物中毒將依法偵辦，中興店則同步稽查釐清。新北市新店區清六食堂中興店與公所店接連爆出疑似食物中毒事件。民眾吃完便當後出現腹瀉、嘔吐、噁心等症狀，截至今（7）日11時，共有28人出現症狀。新北市衛生局表示，由於公所店出現疑似中毒人數已達暫停作業標準，昨（6）日已命該店暫停營業，並要求業者限期改善衛生缺失。衛生局指出，現場查核時發現廢棄物未妥善處理、食品從業人員未完成體檢等問題，若業者屆期仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條第1項，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局提醒，食品業者應加強作業環境清潔、工作人員衛生、食材採購驗收、食品製作流程及物流配送管理，並注意保存溫度，避免微生物滋生。民眾則應掌握「預防食物中毒五要原則」：勤洗手、食材新鮮、生熟分開、徹底加熱、注意保存溫度。衛生局也說，臺灣氣候溫暖潮濕，食品保存特別重要，每年都會對轄內餐飲業者進行定期及不定期稽查及輔導，違規者將依法處理。民眾在用餐時若出現腹瀉、嘔吐等症狀，應及早就醫，保障自身健康安全。收治病患的天主教新店耕莘醫院暨安康院區也公開表示，截至今日11時止，此次疑似食品中毒事件共收治24名患者。依用餐地點區分，「清六食堂公所店」相關個案計22人（其中2名於安康院區就醫）、「清六食堂中興店」相關個案計4人。目前整體患者多為輕症，經評估後多已返家休養，其中「清六食堂公所店」有2名患者因症狀較明顯，已安排住院接受進一步治療與觀察，其餘患者生命徵象皆穩定。