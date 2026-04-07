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國防部軍事新聞通訊社前中校孔姓男子，自2006年起在服役期間被中共情報單位吸收後，多次出國密會中共情報官員，除收受美金1萬1700元與人民幣6萬元之賄款外，更意圖誘騙軍聞社社長及退役同袍出國以供中共吸收。檢方偵結起訴後，桃園地方法院一審判他5年6月；二審則改判有期徒刑5年4月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。根據調查，2005年至2012年間，孔男先後擔任軍聞社編輯採訪組新聞官、台中分社主任及編採組副主任。在此期間，其身分屬具法定職務權限之公務員。然而，受邵男引介，孔男明知「中共廈門四辦」為共軍東部戰區轄下的情蒐滲透機構，仍受金錢誘惑，展開長達十餘年的共諜活動。2006年11月，孔男在現役期間，隨邵男前往菲律賓與中共廈門四辦大校主任楊歷波會面。楊歷波當時明確要求孔男提供台灣軍事情報，並引介具機密接觸權限的人員至境外接觸，現場支付6000美元賄款。2008年4月，孔男再度受邀前往新加坡，與楊歷波、處長邱海雯等人晤談，再收受5700美元。孔男對此全數允諾，同意利用旅遊名義引介國軍同袍赴境外，為中共創造吸收我方軍官的機會。2012年8月孔男退伍後，並未停止其發展組織的行為。2014年至2016年間，他多次往返廈門與香港，與中共官員碰頭，先後收受共計6萬人民幣的報酬，並被要求轉向情報蒐集。隨後，孔男將目標鎖定昔日同僚、時任軍聞社上校社長的王男。他除了向中共回報已與王男約晤，並試圖索取軍事資料外，更於2017年兩度邀約王男前往大陸或第三地旅遊。所幸王男警覺性高，均以非因公出國難獲批准為由婉拒，使孔男的計畫胎死腹中。2019年間，孔男轉向政戰學校同學、退伍後擔任議員助理的王男。孔男成功邀約王男前往廈門接受中共官員招待，試圖建立聯繫網絡，並原定於2020年2月再度安排王男出境接受「工作指導」。後因新冠肺炎疫情爆發，出境計畫被迫中斷。隨後孔男雖仍試圖透過通訊軟體微信（WeChat）引薦王男與中共官員保持聯繫，但因王男反應冷淡，最終未能得逞。一審桃園地方法院依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪，判處孔男5年6月徒刑，褫奪公權3年。孔不服上訴，二審法官考量孔男自白犯罪並主動繳回美金1萬1700元及人民幣6萬元之所得，依法予以減刑，依違背職務收賄罪、發展共諜組織未遂罪，兩罪定應執行有期徒刑5年4月。案經上訴，最高法院認為二審判決在事證認定與法律適用上均無違誤，量刑亦屬妥適，最終裁定駁回上訴，孔男須入監服刑。