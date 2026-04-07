傳奇男團BIGBANG真的要回歸了！而他們的團體回歸秀美國大型音樂節科切拉（coachella）表演時間也正式公開，將於美國時間週日晚上10點30分登上戶外舞台「Outdoor Theatre」，換算台灣時間為週一下午1點30分，全程將透露YouTube頻道直播。而本次舞台前成員T.O.P並不會一起登上舞台，自行宣布退出BIGBANG的他日前發布了睽違多年的個人專輯，而GD、太陽、大聲也紛紛發文支持，多年的兄弟情看哭許多V.I.P。
BIGBANG科切拉登場時間公開！週一下午一點半開唱
BIGBANG將於美國時間4月12日晚間十點站上科切拉舞台「Outdoor Theatre」，並且帶來整整一個小時的表演，換算台灣時間為4月13日週一下午1點30分開唱，全程會在科切拉官方YouTube頻道直播。
事實上，GD早在2024年底就開始鋪陳BIGBANG的回歸，整整一年的個人活動不斷替團體回歸暖身，他在個人巡演期間也多次邀請太陽、大聲驚喜合體，不只曾在巡演初期同台合唱〈LAST DANCE〉等經典神曲，到了巡演最終場時，三人更是直接對著全場高喊：「We are comeback!」瞬間讓全場粉絲暴動。
BIGBANG出道20週年！T.O.P退出不加入GD力挺
而這次科切拉之所以格外重要，除了是BIGBANG重返國際大型舞台的象徵外，更因為2026正好是他們出道20週年，YG娛樂創辦人梁鉉錫日前也正式對外宣布，BIGBANG將為了20週年展開全球巡演，睽違多年再次以團體名義展開大型活動，也讓全球粉絲瞬間進入備戰模式，讓台灣V.I.P更是瘋狂敲碗，希望世界巡演名單中能看到台灣站，不過目前BIGBANG巡迴日程尚未公布詳細城市與日期。
對老粉來說，最催淚的其實不只回歸本身，而是BIGBANG成員之間那種即使分開、卻始終沒斷掉的情感連結，雖然前成員T.O.P並未加入團體回歸行列，不過他近日也正式推出睽違13年的全新個人專輯《ANOTHER DIMENSION》，象徵以個人身分重返歌壇，GD、太陽、大聲更是同時在社群轉發新專輯內容，低調但公開地替T.O.P打氣，讓不少一路陪伴BIGBANG走過高峰與低谷的老粉看到哭。
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BIGBANG將於美國時間4月12日晚間十點站上科切拉舞台「Outdoor Theatre」，並且帶來整整一個小時的表演，換算台灣時間為4月13日週一下午1點30分開唱，全程會在科切拉官方YouTube頻道直播。
事實上，GD早在2024年底就開始鋪陳BIGBANG的回歸，整整一年的個人活動不斷替團體回歸暖身，他在個人巡演期間也多次邀請太陽、大聲驚喜合體，不只曾在巡演初期同台合唱〈LAST DANCE〉等經典神曲，到了巡演最終場時，三人更是直接對著全場高喊：「We are comeback!」瞬間讓全場粉絲暴動。
而這次科切拉之所以格外重要，除了是BIGBANG重返國際大型舞台的象徵外，更因為2026正好是他們出道20週年，YG娛樂創辦人梁鉉錫日前也正式對外宣布，BIGBANG將為了20週年展開全球巡演，睽違多年再次以團體名義展開大型活動，也讓全球粉絲瞬間進入備戰模式，讓台灣V.I.P更是瘋狂敲碗，希望世界巡演名單中能看到台灣站，不過目前BIGBANG巡迴日程尚未公布詳細城市與日期。
對老粉來說，最催淚的其實不只回歸本身，而是BIGBANG成員之間那種即使分開、卻始終沒斷掉的情感連結，雖然前成員T.O.P並未加入團體回歸行列，不過他近日也正式推出睽違13年的全新個人專輯《ANOTHER DIMENSION》，象徵以個人身分重返歌壇，GD、太陽、大聲更是同時在社群轉發新專輯內容，低調但公開地替T.O.P打氣，讓不少一路陪伴BIGBANG走過高峰與低谷的老粉看到哭。