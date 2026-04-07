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▲調查局清明連假動員逾千人，盤查塑膠袋大盤商是否存在哄抬價格、囤貨等不法行為。（圖／調查局提供）

美伊衝突持續升溫，牽動全球能源與航運體系，也間接衝擊民生物資供應鏈，台灣近期更出現「塑膠袋之亂」；塑膠類製品成本漲幅超過3成，更有許多商家、小吃店竟買不到塑料袋可用。調查局趁清明連假啟動全台大規模訪查行動，針對塑化原料與相關製品價格波動展開全面盤點，並鎖定市場供需與是否存在囤貨、哄抬價格等不法行為，力圖穩定物價與民生供應。調查局指出，此次專案要求第一線調查官停止休假，總計出動1042人次，針對全台712家中大型盤商、賣場及攤商進行訪查，受查人次達958人。重點在於掌握石化原料上中下游價格變動，以及聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等關鍵原料的進銷與供應量狀況，藉此釐清塑膠製品價格波動的實際原因。同時也查訪國內主要石化供應商，業者已承諾將持續供料，以確保國內民生塑化用品供應穩定。不過，市場價格異常波動已引發政治關注。民進黨立委鍾佳濱日前質疑台塑石化涉及「假減產、真哄抬」，恐有操縱塑膠粒價格之虞，要求檢調介入調查。士林地檢署已指揮調查局台北市調查處調取相關產銷資料，並通知5名台塑石化高階主管以證人身分到案說明，訊後均已請回，後續仍待進一步釐清是否涉及不法情事。除個別訪查外，調查局亦與經濟部、公平交易委員會、財政部、農業部及行政院消費者保護處組成跨部會「物價聯合稽查小組」，並結合各地檢署啟動的「查緝民生犯罪聯繫平台」，同步進入傳統市場、大賣場與夜市等通路稽查。稽查重點鎖定塑膠袋製造商與盤商，查察是否有囤積原料、異常囤貨或聯合漲價等情事。實地查訪發現，部分地區已出現供應異常情形。例如台北寧夏夜市有攤商反映，目前塑膠袋僅提供給熟客，甚至有外縣市業者北上搶購情形；另有業者指出，塑膠袋價格近期已上漲約三成至五成，顯示市場供需失衡與預期心理交互影響，進一步推升價格。調查局強調，業者不得藉由國際情勢動盪期間，從事囤積原物料、異常囤貨或聯合漲價等行為，若涉及操縱物價或違反相關法規，將依法移送主管機關裁處，甚至追究刑責。並呼籲民眾若發現疑似囤積或哄抬物價情形，可撥打檢舉專線反映，政府將持續強化查緝力道，維護市場秩序與民生穩定。