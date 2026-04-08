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最新一期《新北市不動產季報》揭露，新北市去年第四季整體而言，預售屋因營建與土地成本居高不下，各區新案多呈現價漲趨勢，但中古屋則因買氣保守，價量持續修正，不過，永和區卻在此時包辦預售屋（均價92.5萬）、中古大樓（均價68.5萬）、公寓（均價50.4萬）房價三冠王，且整體交易量及整體均價分別較前期上漲38.7%、19.2%。地政局分析，永和大陳都更單元6新案進場開售，為稀有的新案市場帶入動能，同步帶動整體價量上揚。信義房屋永和信義店專案經理陳建文進一步分析，這除了與買方「買新不買舊」的購屋偏好有關，預售屋付款方式及央行貸款限制等兩大關鍵，也影響買方決策，例如以總價2500萬的案子為例，中古屋自備款及裝潢、稅費等現金，約需準備600萬~700萬，反觀不少預售案場推出「訂簽4%」，等於只要先付約100萬，其他則在工程期分階段付款。不過，雖然預售屋有其吸引力，陳建文說，永和的地點優勢，仍是中古產品價格能夠維持穩定行情，甚至能在新案帶動下，仍有增值潛力的關鍵。他指出，北市房價居高不下，一橋之隔緊鄰北市中正、大安、信義區的永和，搭地利之便成為許多北市上班族購屋首選，加上在地客本身黏著度高，永和人換屋或第二代首購，也常傾向買在當地，整體需求大於供給，使房價仍有穩定支撐。但值得注意的是，在中古屋之中，陳建文認為，公寓確實是現在流通天數較長的產品類型，因為公寓總價相對親民，但除非是前一手屋主近年內翻新整理過，否則買方通常需要再準備至少200萬元翻新費用，對於本來預算就比較有限而必須選擇公寓的買方來說，是不小的負擔；換言之，若屋主15年內翻新過公寓內部，或是開價依條件落在合理價位（43萬~53萬間），會是較容易成交的公寓物件，仍能吸引預算考量、需要室內較大空間的買方。而較主流的電梯產品部分，目前頂溪商圈10年左右社區主要移轉量來自於雍河院、仁愛101與捷運新都星3個社區，但釋出量不多，成交單價落在85萬至90萬，換算總價帶，3房平車約4000萬至4500萬，2房依有無車位，約2000萬至2500萬；屋齡20年以上大樓、華廈，則依條件不同，成交單價在60萬至70萬間，總價帶約2000萬左右，部分可控制在2000萬以內。在新案陸續推出所拉抬下，這類中古電梯大樓或華廈產品，保值性亦高。