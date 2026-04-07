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國民黨組發會主委李哲華今（7）日宣布，國民黨彰化縣長人選確定採徵召制，謝衣鳯稍早發出聲明，表示不會接任副秘書長職務，但會爭取到最後一刻，期盼黨主席鄭麗文回台後能有所轉圜。同樣積極爭取黨內提名的柯呈枋，強調彰化需要長期深耕地方、真正了解基層需求的人，而不是臨時找的候選人，他「隨時可以上場，會戰到登記前最後一刻」。藍營彰化縣長提名，傳聞黨中央屬意徵召前國民黨考紀會主委魏平政回鄉參選，且副主席兼秘書長的李乾龍3月底已與前立委蕭景田、林滄敏及彰化縣長王惠美、前議長王鴻森等地方大老、謝衣鳯家族長輩闢室密商，蕭景田力挺同為社頭子弟的魏平政回鄉參選，李乾龍順勢要求蕭回鍋縣黨部主委一職。國民黨副祕書長李哲華今（7）日指出，黨中央已召開中央提名審核委員會，並授權組發會啟動徵召作業，將不再採取初選或協調式民調，而是由中央與地方共同評估，找出最適合、最有勝算的人選；蕭景田也對外證實，將回任縣黨部主委。此舉無異證實傳聞的真實性，立委謝衣鳳立即在臉書發聲，指結果可能不如大家預期，但「我還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻」，期盼在鄭麗文主席出訪交流回台灣後，一切有所轉圜。前彰化縣副縣長柯呈枋也強調，選戰已被拖延過久，基層提名與整備工作停滯不前，這場選戰關鍵在於能不能贏，而非誰會操作。彰化需要長期深耕地方、真正了解基層需求的人，而非臨時找的候選人。「如果要找一個會勝選的人，我認為我就是那個人。」他會持續做好準備，「隨時可以上場，戰到登記前最後一刻」。