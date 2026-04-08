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▲GD本名叫「權志龍」，有網友認為如果換成其他姓氏，就會感覺沒那麼帥。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

近日有網友在Threads發文，詢問大家認為「被姓氏拯救的名字有哪些？」並率先點名霍建華，還舉例表示如果叫王建華、李建華，就會感覺很土、沒有很好聽。這也讓其他網友開始點名其他藝人，有人提到本名叫權志龍的GD、賀軍翔等，超無厘頭的留言串讓大家都笑翻，狂吸21萬人瀏覽，還有人直呼「這種時候都是『王』先被提出來」。有網友在Threads討論被姓氏拯救的名字，並點名霍建華，「如果叫王建華、李建華都感覺很土，叫霍建華感覺就是帥哥」，姓王跟姓李的人突然躺著也中槍。而這也引來超多網友點名其他藝人，有人提到GD，認為他的姓氏「權」感覺很帥，「如果叫全志龍就不行，感覺很像什麼味全龍」、「有碰到過叫王志龍、董志龍的，感覺一下就好普通」，瞬間讓大家笑翻。不過也有網友認為，是先知道霍建華的長相，再聽到他名字才會覺得帥，這也引發大量討論，「單看還是帥，但霍建華如果叫張建華你還會覺得這名字帥嗎」、「如果我先知道他名字，我可能會預設他是長相普通，就像預設張建華長相普通那樣」，可見多數網友還是認為姓氏很重要。除了兩人外，也有人試著把賀軍翔跟言承旭的名字換姓氏，一聽到「王軍翔、林軍翔」跟「王承旭」，感覺馬上就變得非常親民，神秘感瞬間消失，男神似乎也沒有那麼高不可攀的距離感。還有人列舉霸總系列小說的男主角姓氏「顧、裴、傅、厲」等，舉例：「如果顧北辰叫林北辰或廖北辰就感覺很欠揍欸」，讓眾人瞬間了解，為什麼霸總們名字好像都差不多，一聽到就彷彿「自帶出場特效」，霸總小說迷妹們也忍不住直呼「這種姓氏比較有傳承的必要」。