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▲秀彬搭計程車被就地喊價，讓他超不爽。（圖／TXT YouTube）

韓國男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）隊長秀彬日前在YouTube上傳了自己去菲律賓宿霧渡假的Vlog，沒想到才剛落地就遇上超扯插曲，他搭乘計程車時遭司機「坐地起價」，事前查好約300披索（約台幣160元）的車資，上車後司機竟臨時喊價到1000披索，讓秀彬超無言生氣，事件曝光後甚至驚動了當地政府，直言這是損害國家形象的行為，目前已該計程車祭出了停業處分。秀彬日前公開了宿霧之旅Vlog《秀彬非常開心也辛苦的休假》，記錄自己與好友的三天兩夜假期，影片中最引發討論的，是他們從機場搭車前往飯店時的驚魂過程，秀彬透露自己在機場外有先用App查過車資，預估大約是300披索，因此原本打算把價格壓在350披索以內，沒想到與司機交涉時，對方直接開價500披索（約台幣265元），雖然明顯偏高，但考量一行人當下只想休息，最後還是勉強接受上車了。更誇張的是，車子才開沒多久，司機突然以「油價很貴」為理由，試圖再度到1000披索（約台幣530元），比秀彬查到的價格高出超過3倍，面對司機臨時變卦，秀彬難得在鏡頭前動怒，不僅當場提高音量質疑對方，還叮囑後置人員「這段不要剪掉」，同時他也提到，自己出發前隊友太顯曾提醒過他，如果遇到不合理喊價的司機，就要擺出強硬態度，這次他並沒有當軟柿子接受加價。秀彬與友人抵達目的地後，他堅持只付原本說好的500披索，拒絕接受對方中途追加的1000披索要求，隨即下車離開，雖然整起事件看似只是旅遊中的小插曲，但因為秀彬在演藝圈中擁有超高人氣，因此影片一公開便迅速在社群平台瘋傳，甚至連菲律賓政府都知道了「韓國知名偶像在菲律賓被敲竹槓。」為此菲律賓官方也火速出手，目前已下令追查涉案車輛並要求停業，後續不只會針對司機與營運方開罰，還將針對違反《公共服務法》與涉嫌詐欺提出告訴，目前相關車輛已被要求交回車牌，並祭出30天預防性停業措施，等待進一步調查。