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近期全台各地食安問題頻傳，從高雄鳳山正義市場春捲攤爆發大規模食物中毒、新北便當店「清六食堂」也傳出疑似食安事件，累計受害人數已突破200人，引發社會高度關注。而同樣位於高雄漢神巨蛋B1的知名甜點店「Bonnie Sugar」，近日再被消費者指控販售發霉蛋糕，讓這波食安風暴持續延燒。據了解，有民眾於網路發文指出，日前購買「Bonnie Sugar」4吋草莓蛋糕為母親慶生，未料食用過程中發現蛋糕底層草莓已腐敗，甚至出現明顯發霉、長毛情形。該名消費者隨即向店家反映，卻遭回覆需出現身體不適並完成醫療檢體化驗，才能進一步協助申請保險理賠，甚至將發霉原因歸因於近期產地多雨導致草莓品質不穩。此番說法引發消費者強烈不滿，質疑業者卸責，遂將經過公開於網路，並呼籲民眾避免購買。面對爭議，高雄市政府衛生局今（7日）表示，接獲通報後已派員前往稽查，現場確認業者已完成食品業者登錄並投保產品責任險，查驗架上販售的草莓蛋糕未見發霉或異常情形。不過業者坦承，確實曾接獲消費者反映草莓發霉問題，並已立即將該批產品下架銷毀，同時全面檢視同類商品，未再發現其他異狀。衛生局指出，稽查過程中仍發現部分缺失，包括食材未依規定離地放置等，已依《食品安全衛生管理法》第8條，要求業者限期改善；若未改善，將處6萬元以上罰鍰。此外，針對產品品質控管部分，也已依同法第17條要求業者改善，若屆期未改善，最高可處3萬元以上罰鍰，並將進一步函請製造端所在地衛生局追查來源。在正義市場春捲攤造成157人就醫事件餘波未平之際，再爆出知名甜點店疑似販售發霉商品，也讓外界對食品安全把關產生更多疑慮。相關單位後續是否加強稽查、業者如何回應消費者信任危機，仍有待持續觀察。