台鐵於高雄車站新落成的第二月台試辦「纜繩式」月台門，導入可自動升降與偵測異物的安全系統，能因應多種列車型態，提升旅客候車安全，預計今年春季啟用。不少旅客已經親眼目睹「纜繩式」月台門完工的模樣，紛紛留言大讚台鐵跟上國際：「在日本常看到，這個真的很讚！方便又安全」、「高雄太進步了」，也讓外界關注台鐵後續是否全面推動，強化乘客候車與上下車安全。
台鐵砸1.5億建造「纜繩式」月台門！高雄車站第二月台率先登場
台鐵公司選在高雄車站第二月台，率先設置一段長達20公尺的「纜繩式」月台門進行測試。這套系統可依列車進出動態自動升降，並可適用於城際列車、通勤列車、觀光列車與柴電機車等不同車型，當偵測到異物入侵時，也會即時發出警示，提升整體安全防護。
所謂「纜繩式」月台門，運作方式類似電動百葉窗，當系統放下時，由20至30條鋼纜組成的防護網可達成人高度，底部間隙設計可避免孩童或球類穿越，同時也能承受電動輪椅以時速6公里行駛時約200公斤的衝擊力道。若遇自動系統故障或緊急狀況，車長與運轉員也可透過軌道側或月台側控制盤進行手動操作。
台鐵此次投入約1.5億元，規劃將單側月台延伸設置至300公尺，未來待完成機電與列車測試後，預計於今年正式啟用。至於其他車站，則會依據旅客流量、車種配置、月台環境與過往事故數據，評估後續中長期建設計畫。
台鐵「纜繩式」月台門現身了！旅客讚爆：太進步、跟上日本
就有網友在Threads發文表示：「之前在日本看過，想不到高雄火車站那麼快就有了。」畫面中可見整排纜繩式月台門整齊排列，引發討論。貼文曝光後，網友紛紛留言，「高雄好棒，第一次看見線柵是在成田機場準備搭特快列車的月台，當時就覺得這個設施非常好」、「在日本常看到，這個真的很讚！方便又安全」、「真的有在進步」。
事實上，交通部長陳世凱早在去年4月就曾公開試辦畫面，強調推動月台門的目的在於提升旅客上下車安全，降低落軌意外發生機率。該系統設計為列車完全停妥後才會升起，並與車門同步開關，搭配偵測機制，可有效避免誤闖與夾傷風險。
臉書粉專「高雄好過日」也分析，類似設施在日本早於2010年代就已普遍設置，例如JR西日本已導入多種型式月台門，包括支柱可動式、固定式與橫條式等；韓國與法國亦有相關應用。由於台鐵車站數量多且車型複雜，相較全罩式設計，纜繩升降式更具彈性與成本優勢，未來若擴大導入，整體建置成本也可望進一步降低。
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台鐵公司選在高雄車站第二月台，率先設置一段長達20公尺的「纜繩式」月台門進行測試。這套系統可依列車進出動態自動升降，並可適用於城際列車、通勤列車、觀光列車與柴電機車等不同車型，當偵測到異物入侵時，也會即時發出警示，提升整體安全防護。
台鐵此次投入約1.5億元，規劃將單側月台延伸設置至300公尺，未來待完成機電與列車測試後，預計於今年正式啟用。至於其他車站，則會依據旅客流量、車種配置、月台環境與過往事故數據，評估後續中長期建設計畫。
台鐵「纜繩式」月台門現身了！旅客讚爆：太進步、跟上日本
就有網友在Threads發文表示：「之前在日本看過，想不到高雄火車站那麼快就有了。」畫面中可見整排纜繩式月台門整齊排列，引發討論。貼文曝光後，網友紛紛留言，「高雄好棒，第一次看見線柵是在成田機場準備搭特快列車的月台，當時就覺得這個設施非常好」、「在日本常看到，這個真的很讚！方便又安全」、「真的有在進步」。
事實上，交通部長陳世凱早在去年4月就曾公開試辦畫面，強調推動月台門的目的在於提升旅客上下車安全，降低落軌意外發生機率。該系統設計為列車完全停妥後才會升起，並與車門同步開關，搭配偵測機制，可有效避免誤闖與夾傷風險。
臉書粉專「高雄好過日」也分析，類似設施在日本早於2010年代就已普遍設置，例如JR西日本已導入多種型式月台門，包括支柱可動式、固定式與橫條式等；韓國與法國亦有相關應用。由於台鐵車站數量多且車型複雜，相較全罩式設計，纜繩升降式更具彈性與成本優勢，未來若擴大導入，整體建置成本也可望進一步降低。