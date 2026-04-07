我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣女性勞性勞參率持續低於男性，更是在25歲至29歲開始就走下坡，讓長期離開女性難以回歸職場。因應產業缺工及高齡社會的來臨，勞動部今（7）日宣布放寬「婦女再就業計畫」獎勵措施，不僅放寬許多門檻，也修正為就業每滿30日得請領業獎勵金1萬元，相當於女性勞工最高發給6萬元。過去15年男女勞參率差距從16.6%降至15.1%，兩者間愈來愈縮小，但也可以發現女性朋友在25到29歲的勞參率達到89.83%達到高峰以後，隨後都逐年下滑，與男性差異愈來愈大，凸顯兩性差異，更點名台灣2022年時女性勞參率均低於日本、韓國及美國等國。對此，勞動部2023年起推動「婦女再就業計畫」，運用個別化就業服務、「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「雇主工時調整獎勵」等措施，截至2025已協助9萬600名婦女再就業；行業別以製造業佔28%最多，其次是批發零售業20%、住宿餐飲13.3%。然而，許多婦女再就業是透過人力銀行及親友等，非透過法律規定的公立就業服務機構推介，再加上現行規定需「因家庭因素」退出職場180日以上，但很多離開職場原因複雜等，都進一步成為限制女性參與婦女再就業計畫的門檻。有鑑於希望計畫可以協助更多女性回歸職場，勞動部宣布放寬各項限制，不限公司就業服務機構推介就業，自行就業者也可以申請；放寬適用對象不限家庭因素，凡離開職場180日以上之婦女皆可適用。除了放寬限制，勞動部也宣布加碼，過去是一次性發放獎勵金，全時工作者3萬元、部分工時者1.5萬元。這次修正為為就業每滿30日，最多可領6個月，全時工作者每月領1萬元、部分工時者每月領5000元，相當於最高可以領到6萬元獎勵。對於這次放寬會增加多少人，勞發署副署長陳世昌說，自主訓練獎勵因為有時數要求，人數可能不會有太大增幅；但在就業獎勵部分，因為拿掉推介門檻，對象應該會有倍數成長。勞動部長洪申翰致詞表示，政府應該給予二度就業女性更多支援，而非更多負擔，因此不應該設計更多門檻，而是「把門打得更開」，認為當一個女性可以更自在進出職場，兼顧工作跟生活的時候，代表我們的社會是更成熟、更有韌性。出席記者會、實際參與「婦女再就業計畫」的代表蔡慧美說，自己離開職場15、16年之久，所幸後來在北港就業服務站幫忙下進入食品工廠工作，中間一度哽咽地表示，自己對於脫離職場一段時間很沒信心，現在已經做了1年多，相當感激食品業者、勞動部所提供的協助。