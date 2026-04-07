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▲台中少輔會社工員林欣儀榮獲全國績優社工肯定（圖/記者鄧力軍翻攝）

臺中市少輔會社工員林欣儀在去年獲選為「臺中市績優社工」後，今年更進一步榮登「115年全國社會工作專業人員」表揚名單。今年全臺僅有 205 位社工獲此殊榮，林欣儀正是其中一位優秀的獲選者。於 115 年 3 月 31 日社工節前夕，在凱達飯店接受這份肯定。林欣儀於大學就讀東海社工系，畢業後，便堅定地走入社會工作的核心。這 15 年來，她的足跡從守護「高風險家庭」出發，延伸至深耕「青少年輔導」。在臺中市少輔會的服務歷程中，她是觸法少年迷途時的引路人，用耐心與包容陪伴他們找回方向。她不僅辦理各類輔導活動，更具備開創精神，建立志工管理制度並創立了「戲劇志工隊」，點燃志工的熱情，同時也用更有活力的方式連結青少年的心。除了第一線的陪伴，林欣儀更是團隊最可靠的後盾。從廳舍規劃、人員培訓到行政制度的建立，她總是以認真的態度迎接每一項新挑戰。近年來，她更化身為溫暖的前輩，帶領新人快速上手，讓這份愛與專業能夠傳承下去。這次獲得全國績優社工，期待在未來的工作為少年做出更多服務及貢獻。