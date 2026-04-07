高雄朋友記得儲水備用囉！根據台灣自來水公司最新公告，4月16日（週四）在高雄市的大寮、大樹、鳳山等3行政區將實施停水，原因為淨水場檢驗等工程，最長影響時間長達15小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整高雄市4月16日停水影響4萬戶範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎高雄市4月16日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月16日上午09時至17日0時（15小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
📍影響區域
大寮區的高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商、山頂國小一帶。主因是位處管線末端、大樓及地勢較高，水壓恢復時間較久。
🕦停水時間：4月16日上午09時至日20時（11小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
鳳山區：東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里
大樹區：山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里、前庄里、中庄里、後庄里(鳳屏路以南)
大樹區：九曲里、瓦厝街小型工業區一帶；和發產業園區(和春基地)及萬大工業區。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：4月16日上午09時至17日0時（15小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
📍影響區域
大寮區的高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商、山頂國小一帶。主因是位處管線末端、大樓及地勢較高，水壓恢復時間較久。
🕦停水時間：4月16日上午09時至日20時（11小時）
停水原因：翁公園淨水場高低壓設備檢驗等3件工程停水
鳳山區：東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里
大樹區：山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里、前庄里、中庄里、後庄里(鳳屏路以南)
大樹區：九曲里、瓦厝街小型工業區一帶；和發產業園區(和春基地)及萬大工業區。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司