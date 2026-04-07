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▲警方今（7日）確認死者身分確認為一名35歲的越南籍武姓男子。（圖／警方提供）

新北市泰山區新北大道六段、台麗街口昨（6日）清晨6時許發生一起死亡車禍，一名27歲的郭姓男子駕駛聯結車不明原因失控，猛撞分隔島後再猛撞行人以及兩名工地保全，造成1死2傷的意外。而被撞的行人死狀淒慘，頭、身分離難以辨認身分，另其包包內也未搜出證件，僅有一支「0936」開頭的手機、衣服及手套。警方今（7日）確認男子身分為35歲的越南籍武姓男子，後續將進一步和其妻子聯繫。回顧整起事件，這起車禍發生於昨（6日）清晨6時26分，27歲郭姓男子駕駛聯結車沿新北市泰山區新北大道六段內側車道往台北方向行駛，途經台麗街口時，車輛失控撞上中央分隔島，隨後偏向人行道，撞擊一名路口行人及兩名工地保全（44歲蘇男、48歲游女），更導致現場消防栓、路牌斷裂。警消獲報到場後，確認該名遭撞行人已明顯死亡；另兩名受傷保全則送往輔大醫院進行治療。而遭撞的行人傷勢嚴重，當場頭身分離、內臟外露，死狀相當淒慘。警方在其遺留的背包內，發現一件衣服、一雙手套以及一支手機，無證件難以辨認身分。警方初步了解，手機的電話號碼開頭為「0936」不排除死者身分為外籍移工；另公開死者生前撐傘步行的畫面，以供其家屬辨認。事發至今（7日），透過手機SIM卡查證電話號碼，經投單電信業者確認該號碼使用者為一名35歲越南籍武姓男子所使用，目前已聯絡該男子妻子至警局指認衣物，另死者指紋送移民署比對，指紋比對及家屬指認結果確認死者為武男。