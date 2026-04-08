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▲信義房屋如何預防詐騙風險？學會4招判斷合法房仲。（圖／信義房屋提供）

買賣屋是人生中的重要決定，不動產市場層出不窮的交易爭議與新興詐騙手段，例如假扮屋主騙取購房款、假扮買方奪取房產進行借貸等，常讓買賣雙方在期待成交的同時，心裡也充滿不安。要降低糾紛風險，房仲的專業與制度就顯得格外關鍵。本文將說明信義房屋在交易各階段如何透過制度化服務，從根本預防交易糾紛，協助客戶順利完成買賣，並提供判斷房仲是否值得信任的實用關鍵，協助消費者在關鍵時刻做出更安心的選擇。房屋交易流程繁複，從價格判斷、產權確認到交屋，每一個環節都可能因資訊落差而影響成交進度，甚至衍生爭議。許多交易延宕或糾紛的根本原因，往往來自資訊未被充分揭露或雙方理解不一致。要降低這類風險，關鍵在於是否有具備完整專業能力的房仲從旁協助。以下整理出房仲在實務上協助客戶成交時，最關鍵的 5 大專業能力：房價行情判斷能力：房仲會依據實價登錄、周邊行情、物件條件來協助屋主訂定合理開價，減少買賣雙方在議價斡旋階段的認知差距。市場分析與資訊整合能力：房仲會幫助買賣雙方釐清市場供需現況、政策與稅制等因素，並進行產權調查與製作不動產說明書，讓買方能夠瞭解房屋來歷，進而降低因資訊落差而衍生的糾紛風險。行銷與銷售能力：房仲會根據買方需求推薦適合的房屋，並運用實體帶看、房產數位工具幫助銷售，幫助買方掌握物件特色與重點事項。溝通與協調能力：房仲是買賣雙方之間的關鍵橋樑，應具備優秀的溝通與協調能力，秉持真誠的態度用心對待每位客戶，才有助於建立信任感，找出雙方都滿意的解方，圓滿實現成交。專業服務能力：房仲除了受過專業訓練、具有合法證照外，其服務品質也有口皆碑，可反映出品牌形象與信用，讓客戶權利更有保障。信義房屋的人員除了需具備以上專業能力，為了將風險降到最低，信義房屋建立了橫跨交易前、中、後的防護機制，透過完善的制度保障，可有效解決資訊不對稱的問題，讓每位客戶享有值得信賴的服務。不動產交易涉及金額龐大，資訊不對稱往往是造成交易糾紛的主因。為了從源頭降低風險，信義房屋不只憑經驗服務，更透過「制度化」與「科技輔助」織起安全的防護網。1. 房屋交易前：產權調查、AI智能配案、即時行情，從源頭預防交易糾紛許多買賣爭議容易因前期「資訊透明度不足」而產生糾紛。信義房屋透過產權調查、AI智能配案、即時行情等服務保障，有效預防後續可能的糾紛疑慮。產權調查：信義房屋推動「先進行產權調查，再進行買賣」的制度，並持續增進產權調查技術，以確保資訊公開透明、完整揭露屋況，進而減少因認知落差而造成的糾紛。AI智能配案：信義房屋「AI智能配案」可整合客戶的線上找屋行為與線下房仲服務，透過AI大數據比對買方的找屋偏好，再以AI智能演算模型進行精準媒合，既可讓買方的看屋過程更有效率，也能幫助屋主快速找到合適買方。即時行情：信義房屋「區域行情」提供7日內成交行情資訊及類似物件比較，讓買賣雙方都能查看更多實登詳情、瞭解房價現況，減少因價格認知差距而導致的糾紛。2. 房屋交易中：履約保證價金信託，阻絕資金風險進入簽約階段，消費者最擔心的莫過於款項安全與潛在風險。買方擔心付了錢拿不到房、屋主捲款潛逃，屋主則擔心過戶後買方不支付尾款。信義房屋的「履約保證價金信託」機制，與玉山銀行合作，買方的購屋價金會存入銀行信託專戶，待交屋程序完成後才會撥款給屋主；屋主則將產權過戶文件交由地政士保管，以此降低交易過程中資金被挪用或產權移轉的風險，確保資金交易安全。3. 房屋交易後：漏水、蟲蛀、凶宅、高輻射／高氯離子建物保障交屋後才發現房屋有漏水、蟲蛀等瑕疵，往往是引發糾紛的原因。信義房屋在接到屋主委託出售房屋後，就會開始進行產權調查，並運用特有的屋況瑕疵資料庫過濾高風險物件，降低買賣雙方因資訊不對稱而產生的交易糾紛風險。不僅如此，為了讓客戶在成交後依然享有保障，信義房屋針對各種屋況問題提供售後服務保障，作為預防交易糾紛的最後一道防線。漏水保障：透過信義房屋購買有產權登記建物之買方，於交屋半年內發現漏水，不限屋齡及次數，符合保障條件即可進行修繕申請，每次保障額度最高為30萬元。蟲蛀保障：透過信義房屋購買有產權登記建物之買方，於交屋半年內發現蛀蟲侵蝕，符合保障條件即可進行修繕申請，保障額度包含5萬元額度內除蟲服務（須符合蟲害種類規定），以及最高30萬元內拆除工程補償。凶宅保障：信義房屋在產權調查時會進行特殊屋況系統過濾，以降低買賣糾紛；而透過信義房屋購買有產權登記建物之買方，於交屋後1年內符合「非自然身故」保障條件即可申請補償，保障額度為買方服務費5或10倍，或依估價師鑑定之價值減損金額補償，最高可至原價購入。高輻射建物保障：透過信義房屋購買有產權登記且未經輻射汙染檢測建物之買方，於交屋後1年內符合保障條件即可申請補償，保障額度將依照檢驗值提供買方服務費1～5倍，最高可至原價購入。高氯離子建物保障：透過信義房屋成交之買方且未於簽約時進行檢測者，於交屋後1年內符合保障條件即可申請補償，保障額度將依照檢驗值提供買方服務費1～5倍，最高可至原價購入。想瞭解更多信義房屋服務保障相關資訊，可查看「信義房屋SinyiCare十大守護服務保障」，詳細辦法則參考信義房屋購屋保障內容說明書。除了房仲公司提供的保障，消費者在第一線接觸房仲時，也能透過幾個觀察重點來預防詐騙風險。隨著詐騙手法日新月異，選擇可信任的房仲越發重要，想判斷房仲是否值得信任，除了專業度與服務態度外，還能從以下幾點進行評估：值得信賴的房仲會說明房屋條件，確保資訊公開透明。以信義房屋來說，房仲會事先進行產權調查，並詳盡揭露不動產說明書，幫助買方掌握周邊環境、屋況瑕疵等重要資訊。合法房仲業者需具備3大證照：「不動產經紀人證書」、「房仲公會會員證書」、「中華民國不動產經紀業保證基金會保證金證書」等文件，消費者可從各分店牆面證照判斷是否為合法經營業者。房仲業者應提供完善的保障機制，以維護交易安全與客戶權益。信義房屋具有SinyiCare十大服務保障，可全程為交易安全把關，房屋買賣都放心。房仲業者若能提供完善的客服機制與流程，當客戶在交易過程中有任何疑慮，就能即時獲得專業團隊的協助，避免面臨求助無門的窘境。信義房屋除了房仲業務本身協助外，更有總公司客服團隊作為後盾，讓客戶能更加安心。除了以上條件外，有品牌與信譽的房仲公司，通常會提供制度化保障。信義房屋也積極宣導防詐措施「二類謄本個資住址隱匿」，並推出唯一且不可竄改的商用簡訊碼「69940」，為客戶把關交易安全，避免誤入詐騙陷阱。房屋買賣是一場長跑，過程中需要專業的引路人，才能讓交易過程省心又省力。信義房屋成立至今40餘年堅持全台直營，確保每間分店服務品質一致，也因有完整訓練體系而使服務不間斷。此外，信義房屋提供「SinyiCare十大服務保障」全程陪伴買賣雙方完成房屋交易，從初期的產權調查、AI智能配案、即時行情提供，到中期的履約保證價金信託，乃至後期的多項售後保障，都有妥善周到的服務流程，能夠真正落實資訊對稱、協助買賣雙方達成共識，圓滿實現成家夢想。