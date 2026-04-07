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2026 Touch Taiwan展覽將於4月8日至10日在台北南港展覽館一館4樓盛大展出。今年由泰國工業區管理局設立的泰國館成為展出亮點，現場集結泰國當地多位產業園區開發商，重點展示泰國在東南亞的投資環境與智慧園區規劃，期盼協助台灣企業尋找進入東南亞市場的全新發展契機。為深化台灣與泰國在電子製造與自動化生態圈的優勢，本次泰國館聚焦電子生產製造供應鏈，主辦單位也特別規劃專屬投資研討會。這場名為NowThailand的泰國投資促進研討會將於4月9日上午9時30分至中午12時，在南港展覽館一館505會議室正式舉行。這場投資說明會旨在加強台泰兩國在電子與顯示器產業的跨國雙邊合作，邀請業界人士踴躍參與，共同探討泰國投資佈局與產業發展願景。有意參加研討會的企業代表可至TouchTaiwan官方網站或台灣顯示器產業聯合總會報名系統完成手續，掌握第一手東南亞投資資訊。