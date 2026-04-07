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▲侯友宜出席新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼暨大中分隊表揚活動，跟國民黨新北市長參選人李四川同台。（圖／讀者提供）

新北市長侯友宜今（7）日晚間出席新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼暨大中分隊表揚活動，表揚基層有功人員，也跟國民黨新北市長參選人李四川同台。侯友宜在致詞中感性表示，市長必須與基層站在一起，尤其在守護新北安全、為土地貢獻的路上，特別需要像「川伯」李四川這樣具有基層經驗且深耕新北多年的優秀人才共同打拚，展現藍營傳承與團結的氣勢。侯友宜在致詞時提到，大家最親切的稱呼李四川為「川伯」，但事實上侯友宜比李四川年紀還大，「川伯」是年輕人喜歡用的稱呼，不過，那份守護新北的誠意與初心始終沒變。侯友宜盛讚李四川是從基層打拚上來的實務派，對新北市有著深厚的情感與豐富的經驗，呼籲現場義消與顧問夥伴們給予支持，讓優秀的人才帶頭，為新北市的未來加油。任期進入倒數兩百多天，侯友宜重申他會把握每一天，持續努力讓新北市變得更好。他指出，市政的推動是一棒接一棒的使命，目標就是讓新北市達到「更安全、更安定、更安心」的願景，活動現場眾多義消姊妹對市長的期許與「川伯」的現身反應超熱情，也展現出兩人在基層人氣相當旺。