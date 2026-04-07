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台股在清明連假後資金大挪移，矽光子（CPO）強勢噴出，今（7）日不僅聯亞閃紅燈站上2005元歷史新天價，波若威更一舉飆上漲停板1045元，正式晉升千金俱樂部，其他包含上詮、訊芯-KY、全新等個股悉數強攻漲停，光聖、穩懋、聯鈞盤中亦有7%以上漲幅。Touch Taiwan明（8）日登場，首設「矽光子專區」成最強催化劑。因應AI高速運算趨勢，展會期間將舉辦一系列矽光子國際論壇，講者陣容包含超微（AMD）、日月光、矽品等國內外大廠，將深入探討CPO共同封裝光學技術在AI資料中心的最新應用。隨著超級運算正式進入百萬兆級的超大規模AI時代，傳統的銅線傳輸難以負荷。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在3月GTC大會時發表與台積電合作開發的CPO交換器，宣布正式量產，儘管「光進銅退」進度比市場設想進度較慢，但黃仁勳強調光銅傳輸都會做。除了輝達大力推行，護國神山台積電積極佈局的COUPE平台，預告了2026年將是矽光子技術大規模商轉的元年。