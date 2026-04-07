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美伊戰爭升級，美國總統川普針對伊朗發出最後通牒，若不在美東7日晚間8時開放荷姆茲海峽，將對伊朗電廠與橋樑展開大範圍轟炸。伊朗官員號召民眾組成人鏈，手牽手護電廠，伊朗媒體稍早更釋出民眾「肉身當坦」的畫面。根據路透報導，川普揚言摧毀伊朗電廠和大橋，指出伊朗可能在「一個晚上就被消滅」，且可能就是周二晚上，川普表示，如果無法與德黑蘭達成協議，「伊朗境內的每一座橋樑都將在美東時間週三午夜（格林威治時間0400）前被摧毀」，而且「伊朗的每一座發電廠都將停止運作，燃燒、爆炸，並且永遠無法再次使用。」伊朗最高聯合軍事指揮部發言人佐勒法卡里（Ebrahim Zolfaqari）回應，川普的說法「妄想」，並稱川普的警告不僅粗魯且傲慢，威脅也毫無根據。在川普發表最新言論後，伊朗青年體育部副部長拉希米（Alireza Rahimi）發出一段影片訊息，呼籲「所有年輕人、運動員、藝術家、學生、大學生及其教授」在發電廠周圍組成人鏈。拉希米在社群平台X上也表示，「我們將手牽著手站在一起表達，攻擊公共基礎設施是戰爭罪。」伊朗駐聯合國代表週一表示，川普在社群媒體上警告將對伊朗基礎設施發動攻擊的貼文，構成「直接煽動恐怖主義，並提供明確證據顯示其有意圖在國際法下犯下戰爭罪。」伊朗媒體德黑蘭時報在社群平台X上貼出多張照片，貼文打上「全國各地的發電廠前都出現了人鏈」，可看到許多民眾拿著伊朗國旗，在電廠旁和街道上組成人鏈，伊朗官媒伊朗通訊社也提到，「人們手牽手，在塔布里茲發電廠周圍組成人鏈」。不過，伊朗媒體並未詳述相關畫面的時間點。