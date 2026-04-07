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美國總統川普稍早針對伊朗發出美伊戰爭來最大警告，揚言今晚將有一個文明從世界消失，美國官員也證實稍早轟炸了伊朗石油命脈哈爾克島，不過，美股主要指數周二（7日）早盤僅小跌，布蘭特原油價格雖有動靜，但並不劇烈。美股四大指數7日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數下跌300點或0.64%、那斯達克指數下跌191點或0.87%、標普500指數下跌42點或0.65%、費城半導體指數小跌34點或0.44%。個股部分，台積電ADR小跌0.6%、輝達小跌1%、英特爾與博通甚至分別上漲2%和3%；與石油相關的埃克森美孚和雪佛龍也分別上漲1%和2%。光通訊概念股再度噴射，Lumentum上漲超過3%，Coherent也有1%漲幅。原油價格方面，在川普警告今晚將有一個文明從世界上消失後，並無太大波動，布蘭特原油價格僅在美東時間早上5時起稍微上漲2%，每桶價格來到110美元；西德州中質原油每桶價格來到115美元，漲幅僅0.5%。根據CNBC報導，川普設定了美伊在美東時間晚上8點前達成協議，作為重新開放荷姆茲海峽的最後期限，否則美國將摧毀伊朗的發電廠和橋樑。然而，他最新的言論表明，達成協議的可能性不大。他週二在Truth Social網站上發文，「今晚，一個文明將徹底消亡，永不復返。我不希望這種情況發生，但它很可能會發生。」