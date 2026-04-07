我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前達成協議，否則將對伊朗電廠與橋樑進行轟炸，稍早以色列已率先展開轟炸行動，但伊朗堅持不談判，與美國的協議交涉卡關。伊朗伊斯蘭革命衛隊稍早更宣布將升級攻勢，並預告將出動兩枚在過去一個月戰爭期間未使用過的飛彈。根據伊朗國營媒體Press TV與塔斯尼姆通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）空軍指揮官穆薩維（Brigadier General Majid Mousavi）暗示，伊朗在應對美國與以色列軍事行動上將出現重大升級，表示「戰爭的新階段」將包括部署可同時發射兩枚飛彈的雙聯裝飛彈發射器，使報復性打擊能力達到過去的兩倍。穆薩維透過社群平台發布影片提到，現在將進入戰爭新階段，全新升級的雙聯裝發射器，將可發射法塔赫（Fateh）與凱巴飛彈（Khaybar-shekan），他警告，所有過去的打擊都將加倍，強調伊朗決心對任何侵略行為作出果斷回應。在宣布啟動「真正承諾行動 4」第 99 波的聲明中，伊朗伊斯蘭革命衛隊重申，伊朗過去不是，將來也不會是發動對平民目標攻擊的那一方。但聲明也補充說，伊朗伊斯蘭革命衛隊「將毫不猶豫地對那些針對民用基礎設施的卑鄙侵略行為進行報復」。為回應任何進一步攻擊伊朗民用基礎設施的行為，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布將對美國及其夥伴的基礎設施造成同樣巨大的破壞，揚言美國與其同盟未來幾年內都將無法獲得該地區的石油和天然氣。伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，美國與其地區盟友需了解，基於鄰國友好關係的尊重，伊朗伊斯蘭革命衛隊目前為止在選擇報復目標時「表現出了極大的克制和謹慎」。但就在發話之際，伊朗通訊社也釋出了伊朗境內多座橋梁被以色列轟炸後斷橋的畫面，以色列軍方稱襲擊了伊朗境內的八個「橋樑」，以色列總理納坦雅胡證實發動空襲，並提到這些橋樑被伊朗軍隊用來運輸武器和軍事裝備。