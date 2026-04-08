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「十點計畫」核心內容：重塑地緣格局

伊朗立場：談判不代表戰爭結束

外交表態與未來兩週的安排

美國總統川普（Donald Trump）宣布同意停火兩週，伊朗最高國家安全委員會也同意停火，並表示將與美國進行協商，預計10日正式啟動。根據伊朗官媒報導，伊朗最高國家安全委員會已透過巴基斯坦向美國提交了「十點建議書」。伊朗同時表示，與美國的進一步談判將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行。伊朗最高國家安全委員會在聲明中揚言，伊朗已取得「偉大勝利」，並成功迫使美國接受其十點計畫。據伊朗媒體披露，這份提交給美國的10點提案內容包括：在伊朗武裝部隊協調下，對荷姆茲海峽實施「受控通行」、結束對伊朗及其盟友團體的戰爭，以及美國戰鬥部隊從區域內所有基地撤離。該提案還包括：解除所有主要與次級制裁、向伊朗支付全額賠償，以及釋放遭凍結的伊朗資產。伊朗方面同時強調，與美國展開談判並不代表戰爭已經結束。國營媒體指出，只有在依據這項10點方案敲定具體細節後，伊朗才會接受戰爭終結。伊朗最高國家安全委員會在聲明中表示，這項10點計畫「強調核心議題」，例如在伊朗武裝部隊協調下，對荷姆茲海峽進行「規範化通行」。聲明指出，此舉將使伊朗取得「獨特的經濟與地緣政治地位」。伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Aragachi）表示，在為期兩週的停火期間，船隻可透過與伊朗武裝部隊協調，並在考量技術限制下，安全通過荷姆茲海峽。阿拉格奇也對巴基斯坦總理夏立夫及陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）示感謝，感謝他們敦促川普執行停火。