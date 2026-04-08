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▲ 警方於男子身上搜出疑似含有依託咪酯成分的電子煙彈。（圖／警方提供）

台北市中正第二分局南海路派出所日前執行路檢勤務時，發現一名機車騎士企圖鑽入巷弄規避攔查。員警立刻上前攔停，並在其身上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯電子煙彈，經初驗呈毒品陽性反應，當場將男子帶回偵辦。據了解，這起案件發生在重慶南路與南海路口。當時該名男子騎乘普通重型機車行經路檢點前方，疑似為了躲避警方攔截，突然改變行進方向鑽進附近小巷。員警見狀隨即跟上，並在巷內成功將機車攔停。盤查過程中，男子神情緊張且言詞閃爍，警方進一步檢查其隨身物品後，當場起獲疑似含有依託咪酯成分的電子煙彈等相關證物。經警方現場經初步檢驗，查扣的煙彈呈現毒品陽性反應。依託咪酯原為醫療麻醉藥品，濫用吸食會出現無法思考、肢體顫抖等類似「喪屍」的行為，對人體危害極大。全案訊後依違反《毒品危害防制條例》移送相關單位偵辦，後續也將持續向上溯源追查毒品來源，呼籲民眾切勿接觸來路不明的電子煙以免觸法。