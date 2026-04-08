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立法院經濟委員會今（8）日舉行「台美關稅協定」（ART）擴大採購及購買質詢，而行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮事後持續低調，今日以病假未出席會議。但經委會主席、民眾黨立委洪毓祥斥責，自己並未收到假單，希望「不要欺負新科立委」，更酸自己不能霸凌不准假，影射OTN霸凌事件。OTN副總談判代表顏慧欣上月離世，更爆出她在世時在OTN遭到楊珍妮不當對待及霸凌。而她在事發後行事低調，而在今日經委會質詢，本應由楊珍妮出席，但是以病假為由臨時請假，由OTN資深談判代表兼執行秘書徐崇欽代為出席。但洪毓祥對此大免不滿，會前聲明，楊珍妮早上臨時請病假為由未出席，但自己還沒收到假單，也反覆與立法院議事人員確認是否收到價單，「我個人覺得是蠻嚴重的，不要欺負新科立委」，更酸「但我不能霸凌妳，說不讓妳請病假，但只此一次，下不為例」，影射OTN霸凌事件。