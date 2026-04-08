想省下房地合一稅最高 400 萬元的自住免稅額，光靠掛名戶籍、定期回去「開水龍頭」製造水電紀錄的招式已經徹底破功！國稅局現已啟動「偵探式」查核，祭出 「發票、門禁、管委會」 三大新招揪出假自住。專家警告，一旦被判定無實際居住事實，不僅免稅優惠告吹，還恐面臨重稅與罰款。
國稅局「3新招」偵探式查稅：生活痕跡全現形
過往許多投資客認為，只要戶籍遷入滿 6 年且有水電度數，就能穩拿免稅額。但根據「賣厝阿明」分享，國稅局現在的查核手段極為精細，主要透過以下「3 大新招」辨別真偽：
管委會不再護航！涉及法律責任必據實以告
社區管委會常是查稅的關鍵。宏國德霖科技大學不動產經營系副教授黃志偉在報導中指出，部分管委會可能擔心得罪住戶，但若提供不實資訊協助隱瞞，恐涉及《稅捐稽徵法》第 43 條的「幫助逃漏稅捐」罪名。屬於刑事責任，最高可處 3 年以下有期徒刑、拘役，並可科（罰）新臺幣 6 萬元以下罰金。在刑責壓力下，多數管委會皆會依法配合調查。
「這兩類人」是稽查首選：假自住真出租風險高
國稅局重點關注「名下擁有多間房產」的族群。這類投資客常企圖以「閒置 6 年」來套取免稅額，但國稅局認為無居住行為即非自住。此外，「假自住、真出租」的風險更高，若房客因租屋補貼或稅務補償提出檢舉，房東不僅要補繳龐大的房地合一稅，還得面臨額外罰金。
合法節稅上策：保留生活紀錄作為有力證明
面對查稅力道加強，專家建議若確實符合自住條件，平時應有意識保留以下生活痕跡：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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過往許多投資客認為，只要戶籍遷入滿 6 年且有水電度數，就能穩拿免稅額。但根據「賣厝阿明」分享，國稅局現在的查核手段極為精細，主要透過以下「3 大新招」辨別真偽：
- 新招 1：追查民生消費發票
國稅局會要求提供住家附近超商、賣場的消費發票。若只有水電費，卻無在地生活消費紀錄，極易被懷疑是空屋。
- 新招 2：調閱社區門禁紀錄
透過汽機車進出社區的刷卡紀錄、大樓電梯感應軌跡，甚至倒垃圾的頻率，來判斷申請人是否真的在此生活。
- 新招 3：發函管委會訪查
直接發函詢問管理委員會或警衛，確認特定住戶的實際居住狀況。
社區管委會常是查稅的關鍵。宏國德霖科技大學不動產經營系副教授黃志偉在報導中指出，部分管委會可能擔心得罪住戶，但若提供不實資訊協助隱瞞，恐涉及《稅捐稽徵法》第 43 條的「幫助逃漏稅捐」罪名。屬於刑事責任，最高可處 3 年以下有期徒刑、拘役，並可科（罰）新臺幣 6 萬元以下罰金。在刑責壓力下，多數管委會皆會依法配合調查。
「這兩類人」是稽查首選：假自住真出租風險高
國稅局重點關注「名下擁有多間房產」的族群。這類投資客常企圖以「閒置 6 年」來套取免稅額，但國稅局認為無居住行為即非自住。此外，「假自住、真出租」的風險更高，若房客因租屋補貼或稅務補償提出檢舉，房東不僅要補繳龐大的房地合一稅，還得面臨額外罰金。
合法節稅上策：保留生活紀錄作為有力證明
面對查稅力道加強，專家建議若確實符合自住條件，平時應有意識保留以下生活痕跡：
- 周邊消費憑證（超商發票、外送訂單紀錄）。
- 包裹領取紀錄（社區代收包裹證明）。
- 網購、公家機關信件位址。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。