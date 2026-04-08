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聲音肌肉如發生抽筋 醫：不少人以為僅是心理因素

一名48歲的資深業務經理過去憑藉自信沉穩的嗓音，在職場上總能侃侃而談、無往不利。然而近2年來，他卻發現自己說話逐漸變得異常吃力，聲音時而緊繃、時而斷續，彷彿有一隻「無形的手」緊掐著喉嚨。經醫師診斷為「痙攣性發聲障礙」。亞東醫院耳鼻喉部醫師陳偉格說，個案近2年來即便刻意放慢語速，聲音仍顯得不自然，聽起來像是心虛而緊張，工作表現也大受影響。醫師提到，曾求診多家醫院，先後被診斷為胃食道逆流或壓力過大引發的自律神經失調，但服藥半年仍未見改善。直到轉診至亞東醫院耳鼻喉部，透過高解析內視鏡與嗓音分析，最終確診為「痙攣性發聲障礙」。陳偉格表示，痙攣性發聲障礙並非聲帶長繭或發炎，而是一種因腦部神經訊號異常所引起的疾病。當患者發聲時，控制聲帶的肌肉會不自主過度收縮，使氣流難以順暢通過，因此聲音常出現緊繃、顫抖，甚至斷續的情形。陳偉格解釋，「可以把它想像成跑步時小腿突然抽筋。」個案在說話時，聲帶肌肉就像發生抽筋般過度緊閉，導致聲音聽起來特別費力，甚至像被卡住一樣。醫師指出，痙攣性發聲障礙常讓患者感到相當挫折，因為在唱歌、咳嗽或輕聲細語時，聲音往往又能恢復正常，因此容易被周遭人誤以為只是心理因素，讓不少患者在求醫過程中承受額外的心理壓力。陳偉格說，目前醫界普遍認為，治療痙攣性發聲障礙最有效的方法是「聲帶肉毒桿菌素注射」，透過藥物讓過度緊繃的聲帶肌肉暫時放鬆，進而改善發聲困難。對多數人而言，陳偉格提到，這段「聲音空窗期」不僅可能影響工作表現，連日常溝通都會感到不便；而對需要長時間說話的職業用聲者，如業務、教師或客服人員來說，聲音虛弱期更可能直接衝擊工作，因此不少患者在治療前往往感到猶豫。