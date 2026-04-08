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停火協議背景

緊急戰況：多國警報齊鳴，攔截行動進行中

背景分析：為何停火後仍有空襲？

儘管美國與伊朗宣布同意停火，暫停進行攻擊，但沙烏地阿拉伯、巴林與科威特等多個海灣地區國家與以色列境內仍響起防空警報，中東局勢依舊極度緊繃。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美國總統川普（Donald Trump）宣布停火之後，有美國官員透露，美軍已暫停在伊朗境內的打擊行動。據美國中央司令部（CENTCOM）的數據，自戰爭爆發以來，美軍已對伊朗境內超過1萬3000個目標進行了打擊。川普表示，他已同意與伊朗達成兩週停火，條件是伊朗必須重啟關鍵的荷姆茲海峽。伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）表示，在停火的兩週期間，伊朗軍方將協調海峽的安全通行。在川普宣布停火約兩小時後，伊朗國營新聞頻道IRIB宣讀了一份聲明，指出伊朗最高領袖已指示所有軍事單位停止開火。聲明強調：「這並非戰爭的結束，但所有軍事分支都應遵循最高領袖的命令，停止開火。」儘管川普宣布停火，但在8日凌晨時分，海灣地區多國與以色列境內仍響起防空警報，報導稱有飛彈來襲。科威特與阿拉伯聯合大公國兩國軍方分別在社群平台X（舊稱推特）表示，正攔截來襲的無人機與飛彈威脅。巴林內政部指出，全國已響起警報，並呼籲民眾尋求掩護；沙烏地阿拉伯民防單位則對中部哈爾季（Al-Kharj）地區發布潛在危險的預警。以色列軍方表示，已偵測到多波從伊朗發射的飛彈，正進行攔截作業。以色列緊急醫療組織「紅色大衛盾」（Magen David Adom）指出，中部地區已有多處落點，救援人員正前往處理。川普於美東時間週二晚間約6時30分宣布停火，但未說明具體生效時間。伊朗國營媒體報導，最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）直到美東時間晚間8時30分下令全軍停火。不過CNN報導指出，以色列軍方發言人表示，以色列仍在對伊朗進行空襲。在戰爭期間，伊朗採取「去中心化」的分散式防禦策略，各地軍事指揮官擁有一定自主權，依既定目標清單行動，因此命令傳達至各單位可能需要時間。這種模式意味著停火指令傳達到基層個別作戰單位需要一定時間，導致在外交達成協議後，前線仍出現了劇烈的火力交鋒。