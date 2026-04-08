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▲7-11哈根達斯優惠提早開跑！自4月8日起至4月14日前，雪糕系列指定商品買4送4。（圖／記者葉政勳攝）

▲全家5日5好康有霜淇淋第二支6元優惠，還有酷繽沙買一送一。（圖／全家提供）

▲全家五樣五好康4/10~4/14。（圖／全家提供）

7-11、全家本週好甜！一堆冰品下殺優惠，包括7-11今（8）日起開跑哈根達斯指定雪糕買4送4優惠，8支只要516元、平均64.5元；全家便利商店週末限定，自4月10日起至4月12日，有經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫咖啡酷繽沙買一送一，還有霜淇淋第二件6元優惠。7-11哈根達斯優惠提早開跑！自4月8日起至4月14日前，雪糕系列指定商品買4送4，8支只要516元，可選口味包括草莓雪糕、巧克力雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖雪糕、抹茶雪糕、夏威夷果仁雪糕。全家本週5日5好康自4月10日起開跑，全家門市有霜淇淋二支6元優惠，還有酷繽沙買一送一，並且眾多零食餅乾也有10元多一件、買一送一優惠。◾M&M’s指定系列10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾日清奶油三明治10元多一件，6.2折（原價45元、特價28元）◾杜老爺超級曠世奇派 萊姆葡萄雪糕買1送1，5折（原價55元、特價33元）◾農心安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）全家4月霜淇淋口味為熱銷的「開心果霜淇淋」重磅回歸，將嚴選的美國開心果研磨成果醬，濃郁堅果香氣搭配霜淇淋綿密質地，是迎接春天必吃的甜點之一；除了開心果回歸外，還搭配「蘭姆葡萄霜淇淋」回歸，融合濃郁奶香與蘭姆酒高雅氣息，尾韻帶出葡萄果乾的成熟酸甜，入口絲滑，展現大人系冰品的魅力。