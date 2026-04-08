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中信金大股東辜仲諒砸百億元，買進台泥股票取得4.06億股。台泥今（8）日公告，收到股東辜仲諒先生的個人持股變動申報。台泥指出，「對於認同公司長期永續發展策略的投資人，我們一向持開放態度」。根據《鏡新聞》報導，台泥董事長張安平表示，台泥5月股東會不會有董監改選，經營權不會改變。根據台泥公告內容，辜仲諒自114年12月29日起至115年3月31日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共406,167,000股，目前持股比例已達 5.26%。此次辜仲諒取得台泥股份的資金來源，包含自有資金約81.56億元及貸款20.1億元。辜仲諒取得目的明確標註為「投資」，並表示未來一年內將視市場情況決定是否再取得股份。在取得股份之股權行使計畫中，辜仲諒於申報上填寫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」。台泥回應表示，公司目前的股權結構穩定且趨於多元化，其中外資與機構法人持股比例合計近五成，為股東組成國際化之上市公司。台泥強調，對於認同公司長期永續發展策略的投資人，我們一向持開放態度。台泥今日股價多在平盤下，目前下跌0.05元，暫報23.95元。