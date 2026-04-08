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▲57歲吳姓運將臨危不亂將車鑰匙拔走後，再將劉男反鎖在車內。（圖／警方提供）

新北市五股區成泰路三段昨（7日）23時許發生一起強盜案，57歲的吳姓計程車駕駛當時載48歲劉姓男子，於過程中劉男突持刀威脅司機下車，司機佯裝配合後，臨危不亂將車鑰匙拔掉，並將劉男反鎖在車內。劉男驚覺不對勁，瘋狂踹門後逃離現場。警方循線調閱監視器逮到劉男，另在其身上發現毒品，全案依強盜罪嫌等移送偵辦。據了解，這名57歲吳姓男子昨（7日）23時許駕駛計程車載客，載到一名48歲的劉姓男子準備前往新北市五股區成泰路三段。怎料，過程中劉男突掏出西瓜刀要求吳男下車，以便奪取財物。吳男聽話下車後，下秒靈機一動將鑰匙拔掉，並將劉男反鎖在車內，而後緊急報警處理。不過，警方還未到場，劉男便踹開車門後逃逸。警方立即成立專案小組，調閱監視器鎖定劉男的行蹤，於短短10分鐘內在成泰路三段將其制伏，並在身上查獲開山刀、安非他命及海洛因的殘渣袋，後續帶回派出所釐清案情，現場已通知鑑識人員到場採證，所幸並未造成人員傷亡。至於劉男持刀原因為何，仍有待進一步調查釐清，警詢後依強盜罪移送新北地檢署偵辦。