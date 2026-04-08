我是廣告 請繼續往下閱讀

股王信驊（5274）不只股價表現強勁，財報也繳出亮眼成績，3月合併營收再度改寫單月歷史新高表現，累計第一季合併營收年增超過5成，帶動今（8）日股價再攻漲停價12615元，不僅創下自身新天價，也同步刷新台股天花板紀錄。信驊3月營收12.35億元，月增22.2%，較去年同期增63.63%，為連續第5個月創下單月營收新高；累計第1季營收31.47億元，季增28.8%，年增52.38%。信驊第1季營收不僅延續逐季創高的趨勢，表現並優於預期，超越原本預期的26億至27億元水準。信驊表示，伺服器晶片銷售成長，是3月及第1季營收創高的主要動力。法人看好，隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI資料中心，帶動BMC需求快速提升，信驊產品滲透率持續攀升，成為推升營運表現的關鍵。此外，信驊自4月1日起調漲BMC晶片價格，漲幅達雙位數百分比，外資法人認為此波漲價動能可望延續至下半年。在台股強勁反彈之際，信驊挾帶績優利多，股價再攻漲停價12615元，不僅創下自身新天價，也同步刷新台股天花板紀錄。