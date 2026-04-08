我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市三民區今日清晨發生一起連環撞事故！一名21歲尤姓男子開車載2名友人行經天祥一路，疑因精神不濟分神，車輛竟失控跨越黃線衝入對向車道，一連撞毀2輛轎車、1輛機車及路燈，連路旁店家也無辜遭殃，儘管車上三人僅受輕傷且無酒駕，但尤男這一撞除了面對車輛賠償外，恐怕還得吃上最高5400元罰鍰，詳細事故原因正由警方進一步釐清。事發在今天清晨5時45分的高雄市三民區，21歲尤姓男子駕駛轎車行經天祥一路時，疑似因精神不濟導致車輛偏移，竟直接衝入對向車道，猛撞停放於路旁停車格內的2輛轎車與1部機車，強大的撞擊力更波及路旁燈桿及鄰近店家的玻璃門，現場一片狼藉。警方接獲報案迅速趕赴現場處理，經檢測確認尤男並無酒駕或毒駕情事，而尤男及兩名乘客雖有腳部擦傷，但三人均表示不需就醫。根據警方初步研判，尤男因未依規定駛入來車道、變換車道未打方向燈以及未注意車前狀況，違反《道路交通管理處罰條例》，最高恐面臨5400元的罰鍰，至於確切的事故肇因，則由交通大隊進一步釐清中。