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台北股市今（8）日迎來反彈，其中權王台積電站回1900元領漲電子股，此外，台積電將於4月16日召開法說會，外資也開始紛紛上調目標價。美系外資最新研究報告指出，受惠於 AI 運算需求急遽成長以及先進製程產能極度吃緊，台積電2026-2027年的營收將呈現強勁成長，未來的資本支出規模更將出現大幅上修。因此，重申對台積電的「優於大盤」投資評等，並將目標價由新台幣2250元上調至2400元。美系券商最新預估2026年第1季毛利率有望攀升至66.8%，反映N3產能持續緊張、先進製程產能利用率高、急單需求增加以及新台幣走弱。美系券商也預估台積電第2季營收季增6-8%，因受N3產能限制。但預估今、2027年營收成長年增都超過三成，預期N3營收今年成長至兩倍，且占總營收30%以上，N2也會緊接著導入。因此，上修今、明年每股稅後盈餘（EPS）至95.5/120.4元，以未來一年20xPE評價，同步升目標。也有美系外資仍預估尖端晶圓的供應將持續緊張，人工智慧將成為台積電2027年及以後營收成長的關鍵驅動力。美系外資預估台積電將維持自2025年以來的成長動能（營收年增36%），美系外資調高台積電2026-2028年的營收（以美元計）預估，將分別年增35%、30%和29%（先前預估為2026-2027年為33%和28%）；基於上調獲利預估，決定將目標價由2600元調高至2750元，重申「買進」評等。另一家美系外資則預估台積電2026年第二季營收季增5-10%：儘管已經開始看到智慧型手機半導體訂單減少，但預估高效能運算客戶（人工智慧和網路）將填補產能缺口。至於毛利率方面，儘管戰爭導致化學品成本上升，美系外資仍預估台積電2026年第二季毛利率約為64%-65%，產能利用率將有所提高，與市場普遍預期相符；重申「加碼」評等，目標價2288元。在外資紛紛調高目標價的環境下，台積電今日股價也重回1900元關卡，最高一度衝至1950元、上漲90元。