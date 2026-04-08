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清六食堂分店暫停營運 衛生局：民權店稽查2缺失

清明連假期間，不只高雄有春捲食物中毒案，新北市的清六食堂也傳出疑似食品中毒。新北市衛生局今（8）日公布統計，截至上午10時新增55人通報，累計就醫達99人。衛生局說明，經稽查，針對民權店未有食品從業人員體檢及無蓄水塔清洗紀錄等缺失，已命業者限期改正。新北市衛生局表示，清六食堂案截至今日10時新增55人通報，累計就醫達99人，其中87人食用公所店便當及12人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有6人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。新北市衛生局提到，清六食堂3家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。目前相關檢驗結果尚未出爐，衛生局將持續追蹤，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。新北市衛生局說明，民權店雖未有通報個案，昨（7）日仍派員依據食品良好衛生規範準則前往稽查，針對該店未有食品從業人員體檢及無蓄水塔清洗紀錄等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管法第8條第1項規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。