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在中東戰火持續逾一個月之際，美國與伊朗同意停火兩週，有一名直接參與談判的地區官員透露，在這項為期兩週的停火計劃中，包括允許伊朗與阿曼對經過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費。根據美聯社報導，一名地區官員8日表示，在巴基斯坦總理提出的停火2週協議中，將允許伊朗與阿曼擬對過境荷姆茲海峽的船隻收取通行費。該名官員指出，伊朗將利用這筆募集到的資金進行戰後重建。目前尚不清楚阿曼將如何使用這筆款項。荷姆茲海峽位於阿曼與伊朗兩國的領海內。然而，國際社會此前一直將該通道視為國際水道，且過去從未支付過任何通行費。如今若開始收費，標誌著國際航運慣例的重大轉折，不僅賦予伊朗重建國家所需的資金，更在事實上承認了其對該水道的監管權。