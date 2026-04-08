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嘉義市教育界爆發性侵醜聞！2016年至2017年間，一名補習班負責人蘇姓男老師，竟利用師生權勢地位，長期對在其補習班就讀的一對親兄弟伸出狼爪。蘇男不僅對兩兄弟進行高達百次的猥褻行為，更威逼哥哥與弟弟發生性交，並裝設密錄器竊錄性影像。法官怒斥蘇男利用優勢地位將學生當作洩慾對象，嚴重扭曲青少年性觀念，惡性重大，近日依強制性交、利用權勢性交等6罪，判處蘇男應執行有期徒刑13年，全案仍可上訴。根據調查，蘇男自2016年起結識當時就讀國小高年級的一對兄弟，隨後兩人在國中時期進入蘇男經營的補習班就讀，蘇男身為負責人與老師，不僅與兩兄弟密集接觸，甚至在國中會考衝刺期間，安排兩人入住其住所。由於蘇男與兩兄弟的家長長年往來、關係熟稔，家長基於對老師的全然信任，未曾察覺異樣。判決資料顯示，蘇男被控於2016年至2017年間，多次在補習班及住處對哥哥進行猥褻行為，頻率高達每周兩次，合計約百次。此外，蘇男更在2017年會考前夕，帶哥哥前往飯店住宿進行性交。哥哥在審理中沉痛表示，當時因生活圈全與蘇男重疊，且對方時常營造高社經地位形象，他擔心忤逆師長會影響前途或讓家人蒙羞，才被迫在壓力下逆來順受。不僅如此，蘇男也對弟弟伸出狼爪。除了每周一次的強制性交外，蘇男更變態地在廁所裝設密錄器，竊錄哥哥自慰及對弟弟猥褻、要求弟弟自慰的性影像。這起事件直到2019年弟弟返家時帶著滿身傷痕，在母親追問下，才揭發蘇男惡行。面對指控，蘇男雖坦承有部分撫摸生殖器及裝設密錄器拍攝影像的行為，卻辯稱雙方是「互相愛慕」的親密關係，否認性交與利用權勢。辯護律師更稱這些影像只是記錄日常生活，並質疑被害人成年後才報案是居心叵測。法官痛批，蘇男身為師長，理應肩負保護青少年身心健全成長的重任，卻利用其經營補習班的優勢地位，將心智尚未成熟的兄弟倆當作個人洩慾對象，扭曲兩兄弟的性觀念，惡性極為重大。法官審理後認為，蘇男犯行明確，且考量其犯下對未滿14歲男子猥褻罪、成年人故意對少年利用權勢性交罪（共3罪）、拍攝少年性影像罪以及對未滿14歲男子強制性交罪等共6項罪名，行為惡劣，6罪分論併罰後，判處蘇男應執行有期徒刑13年，全案仍可上訴。